Şahinbeyli girişimciler sertifikalarını aldı

Şahinbey Belediyesi, İŞKUR ve KOSGEB'in müşterek düzenlediği meslek edindirme kurslarına katılan 173 kursiyer düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Şahinbey Belediyesi ve KOSGEB'in 2018 yılı başında imzaladığı protokol kapsamında yıl boyunca İŞKUR destekli girişimcilik kurslarından eğitimlerini tamamlayacak olan 1000 kişiden 173 daha eğitimlerini tamamlayarak mezun oldu. Kursiyerler 4 gün 32 saat eğitim alırken, ayrıca 20 TL de destek sağlandı. Şahinbey Belediyesi nikah salonunda düzenlenen sertifika törenine Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Hasan Teke, başkan yardımcıları, kurum müdürleri ve kursiyerler katıldı.

"Sosyal belediyeciliği önemsiyoruz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşın her alanda yanında olduklarını belirterek, "Şahinbey Belediyesi olarak, belediyecilik deyince sadece yol, kaldırım ve park çalışması aklımıza gelmiyor. Sosyal belediyecilik anlayışı ile vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu her alanda yanlarında olmaya çalışıyoruz. Doğumdan ölüme kadar belediyecilik anlayışı ile çalışıyoruz. Çocuk doğarken başlayan görevimiz vatandaşlarımızın vefat, defin ve taziye işlerine kadar devam ediyor. Hoş Geldin Bebek Projesiyle yeni doğan bebekleri evlerinde ziyaret edip, annelerimizi sağlıklı bir nesil yetişmesi için bilgilendiriyoruz. Belediyemizin gençlik merkezleri ve sosyal tesislerinde bulunan ana okullarında 2 bin 500 yavrumuz eğitim alıyor. Orta Okul öğrencilerimize LGS, lise öğrencilerimize ise YKS-TYT kursları veriyoruz. Bunun yanında müzik, spor ve meslek edindirme kurslarımız var. İhtiyaç duyulan her alanda vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Evlilik Okulu kurslarımızda yeni evlenecek olan ve evli çiftlerimize eğitim veriyoruz. Yeni evlenecek çiftlerimize eğitim sonrasında Şahinbey Belediyesi olarak Çamaşır Makinası, evli çiftlerimizde kahve makinesi hediye diyoruz. Belediye olarak vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya çalışıyoruz” dedi.