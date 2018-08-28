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28 Ağustos 2018 15:31

Şahinbey’te asfalt çalışmaları tüm hızı ile sürüyor

Gaziantep’in Şahinbey ilçesi genelinde asfalt kaplama ve yama çalışmalarına hızlı bir şekilde devam eden Şahinbey Belediyesi, Tekstilkent Mahallesi’nde asfalt dökme çalışmalarına başladı.

Şahinbey’te asfalt çalışmaları tüm hızı ile sürüyor

28 Ağustos 2018 15:31


Şahinbey Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından asfalt dökme çalışmaları hızla devam ederken, çalışmaların öncesinde vatandaşların tozdan etkilenmemeleri için asfaltlanacak yollara sulama yapılıyor. Her geçen gün büyüyen Şahinbey ilçesinde ihtiyaç olan her bölgeye asfalt çalışması yapan Şahinbey Belediyesi bu konuda çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürürken Güneykent ve Tekstilkent Mahallelerinde asfalt kaplama, Cumhuriyet, Yukarıbayır ve Türktepe Mahalleleri’nde ise asfalt yama çalışmaları yapılıyor.


Asfalt çalışmaları sürüyor


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçe genelinde ihtiyaç duyulan her bölgede asfalt çalışmalarının sürdüğünü belirterek, “Şahinbey Belediyesi olarak asfalt çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her geçen gün büyüyen ve gelişen ilçemizde, ihtiyacı olan her bölgeye, ekiplerimiz asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Tekstilkent ve Güneykent Mahallelerimizde asfalt kaplama Cumhuriyet, Yukarıbayır ve Türktepe Mahallelerimizde ise yama çalışmaları yapılıyor. Bundan sonra da planlı ve programlı bir şekilde asfalt çalışmalarımızı devam ettireceğiz” diye konuştu.


Esnaftan teşekkür


Tekstilkent Mahallesi esnafı Şahinbey Belediyesi çalışmalarından oldukça memnun olduklarını belirterek, “Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, bizlere cami ve otopark yaptı. Şimdide yıpranmış olan yollarımıza asfalt çalışması yapıyor. Kendisinin çalışmalarından memnunuz. Ekibine ve kendisine teşekkür ediyoruz” dediler.




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