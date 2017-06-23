Şahin’den, bayram kutlaması

Şahin, bayramların insanları birleştiren, yürekleri bütünleştiren, kardeşliği pekiştiren, kırgınlıkları tamir eden ilahi bir armağan olduğunu kaydetti.

Mübarek ramazan ayının hediyesi Ramazan Bayramının, birlik ve beraberliğin pekiştiği, dayanışmanın getirdiği manevi hazzın, kardeşlik, dostluk, sevgi ve saygının yüreklerde harmanlandığı özel günler olduğunu belirten Şahin,“Bayramlar aile olmanın getirdiği güven ve aitlik duygusunun doyasıya yaşandığı, kırgınlıkların, küskünlüklerin sona erdiği, aile büyüklerinin ve akrabaların ziyaret edildiği, göz bebeğimiz küçüklerimizin sevindirildiği, ihtiyaç sahiplerinin unutulmadığı, gelenek ve göreneklerimizin gelecek kuşaklara aktarılmasının en güzel vesilesi olan özel günlerdir. Bayramların ruhunu ve coşkusunu, bayramların vesile kıldığı kardeşlik duygularını uzun asırlar boyu içimize sindirmiş, bu maneviyatı tüm yıla yaymış bir büyük medeniyetin temsilcileri olarak, bayramlarımıza olan hassasiyetimizi hiçbir zaman kaybetmeyeceğimize yürekten inanıyorum” şeklinde konuştu.

Geçmişimizde çocuksu ruh halimizle kutladığımız bayramların coşkusunu korumak ve çocuklarımıza aynı coşkuyu aşılamak zorunda olduğumuzu ifade eden Şahin, “Bizi biz yapan en güzel değerlerimizden olan bayramlarımız ve getirdiği maneviyatın muhafazası geleceğe dair en büyük güvencelerimizdendir. Bu duygu ve düşüncelerle, vatandaşlarımızın ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını kutluyor, bayram coşkusunun yürekleri sardığı bu güzel günlerin milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini yürekten diliyorum“ ifadelerini kullandı.