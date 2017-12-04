Şahin’den ’Cumhuriyetin kuruluş felsefesinde kadın’ vurgusu

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin ortaklığıyla yürütülen “Türkiye’de Siyasi Liderlikte ve Siyasi Katılımda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi” kapsamında “Geçmişten Bugüne Kadın Siyasetçiler Buluşması” konulu toplantı, Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşti.

KEFEK milletvekilleri, 5 Aralık Türk Kadınlarının Seçme ve Seçilme Hakkının Elde Etmesinin 83’üncü yıldönümü dolayısıyla hazırlanan etkinlikte, Gaziantep, Adıyaman, Kilis, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa’dan eski ve mevcut kadın muhtarlar, il genel meclis üyeleri, belediye başkanları ve milletvekilleriyle buluştu.

“Kadınsız demokrasi ve kalkınma olmaz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Geçmişten Bugüne Kadın Siyasetçiler Buluşması”nın açış konuşmasında zamanın ruhunun artık sürdürülebilir kalkınmadan geçtiğini söyleyerek, “Zaman, yalnız ekonomik kalkınma değil insanı değerler üzerindeki kalkınmanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Kadınsız demokrasi ve kalkınma olmaz söylemi aslında ülkelerin, şehirlerin, toplumların rekabet gücünden söz ediyor. Kim bunu iyi anlarsa, kim bunu iyi yönetebilirse, kim bunu bilgi ve teknolojinin kafa devrimini kalkınmasının bir parçası yaparsa o dünyanın söz sahibi olacak. Bu mesele duygusal bir meseleden çıkmıştır. Bir kalkınma ve demokrasi projesidir” dedi.

Kadın temsil oranı yüzde 4’den yüzde 15’e yükseldi

Kadın temsil oranının arttığına işaret eden Şahin, “Bizim medeniyetimiz kadın medeniyetidir. Bizim inancımız eşitliği emreder, Cumhuriyetten önceki medeniyetler kadının toplumdaki yerini bizlere gösteriyor. Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetini kurarken yüzde 4,4 kadın temsiliyle kurması Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluş felsefesini bizlere anlatıyor. 2002 yılına kadar neden bu rakamların yükselmediğinin cevabı her 10 yılda bir darbenin altında yatıyor, demokratik kesintinin en çok kadın haklarına zarar verdiğini kadın sivil toplumuna ara verdiğini görüyoruz. AK Parti iktidarıyla yüzde 4,4 olan oran, şu an yüzde 15 oldu. Yeter mi? Tabi ki yetmez. Bu rakamın yukarılara çekilmesi için kadınların çok çalışması ve yönetime talip olması gerekir. 15 Temmuz bitmeyecek karanlık gecedeki hain darbe girişimine karşı kadının sağlam duruşu, direnci o günün sabahına aydınlığa uyandık. Kadının duygusal zekası, analığının getirdiği şefkat ve bakış açısı, o geceyi aydınlatıcı gücü oldu” şeklinde konuştu.

Kadınları karar alma sürecine dahil etmek için çok çalıştıklarının altını çizen Şahin, “Cumhurbaşkanınızın önderliğinde kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle, engellisiyle, engelsiziyle herkesi karar alma sürecine dahil etmek için çıktığımız bu yolda Gaziantep başlangıç oldu. Kadın olarak siyasete girmemde şehrimin duruşu çok önemliydi. Şehirde il kadın milletvekili çıkarmaya inanmış bir ekip arkamda durdu, o günkü sivil toplum kuruluşlarında görev alan tüm erkek arkadaşlarım beni yalnız bırakmadı. 16 yıllık milletvekilliği dönemimde kadın haklarıyla ilgili önemli düzenlemelere imza attık. AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanlığımda kadınları karar alma mekanizmasına nasıl dahil ederizi hayata geçirmek için çok çalıştık. AK Parti’den aday olacak her 4 kişiden birisi kadın olacak talimatını uyguladık. Eğitimde, sağlıkta ve istihdamda önce kadın dedik, kadına şiddetle mücadele en önemli konu başlığımız oldu” ifadelerini kullandı.

"Bu konuda mütevazı değiliz"

Cinsiyetçiliğe karşı olduklarını söyleyen Şahin, “Belediyemizi oluştururken işi ehline verdik bakışımız asla cinsiyetçi bir bakış açısı olmadı. Genel sekreter yardımcıları, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Kültür, Fen İşleri Daire Başkanı, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı, Mali İşler Daire başkanı olmak üzere 11 kadın daire başkanımızla Türkiye’nin birincisiyiz, bu konuda ne Ankara ne İstanbul bizim yaptığımızı yaptı. Sosyal işlerin başına bir kadın koyuyorlar kadına ne kadar kıymet verdiklerin söylüyorlar. Biz de tam tersi bu konuda Abdullah Aksoy görevlendirdik, işte size zihinsel dönüşüm. Bu konuda mütevazı değiliz. BM yeni konuşmaya başladığı bir dönemde kadınla ilgili projelere biz belediye olarak bütçe ayırdık. Kadına yönelik bütçelemeyle ilgili bir komisyon oluşturduk. ‘Gelin Etmeyin Okula Gönderin’ projesi BM’de en büyük proje oldu. Gebe okulu açtık, KETEM kurduk karama sonucunda 125 kadın meme kanseri olduğunu öğrendi. Şehrin ilk kadın milletvekili ilk kadın bakanı ve büyükşehir belediye başkanı olarak üzerinde büyük bir yük var üzerimde, çok çalışarak bir takım ruhuyla bu yükü hafifletiyoruz” diye konuştu.

KEFEK Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu ise TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun pek fazla bilinmediğini aktararak, komisyonun çalışmaları hakkında bilgi verdi.

BM Kadın Birimi Ülke Program Direktörü Fulya Vekiloğlu da Gaziantep Büyükşehir Belediyesiyle kadınlara yönelik ortaklaşa yürüttükleri projelerden bahsetti.

Eski Devlet Bakanı İmren Aykut, Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkının verildiği 5 Aralık gününün demokrasi bayramı olarak kutlanmasını talep etti.

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, kadınların mutlaka yönetimlerde söz sahibi olmasını istedi.

Konuşmaların ardından kadın belediye meclis üyelerine sertifikaları verildi.

KEFEK Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu’nun başkanlığındaki üyeler, ülke siyaset tarihine damgasını vuran kadınların portrelerinin yer aldığı “Türk Siyasi Tarihinin Kadın Portreleri” sergisini gezdi.