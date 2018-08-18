Diğer
Kategoriler
18 Ağustos 2018 12:00

Şahin’den Kurban Bayramı mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kurban Bayramı’nın cömertlik, dayanışma ve yoksulların sevindirilmesinin tekrar tekrar hatırlanmasına vesile kıldığını belirterek, en önemlisinin de kurbanın birlik, beraberlik ve kardeşlik dayanışması olduğunu bildirdi.

Şahin’den Kurban Bayramı mesajı

18 Ağustos 2018 12:00


Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Şahin, büyükleri ziyaret ederek, küçükleri sevindirerek, gönülleri kazanarak bu mübarek günlerin, manevi değerine uygun şekilde yaşanmasının ve yaşatılmasının önemini vurguladı.


Çocuklara bayramları layıkıyla yaşatarak bayramların gelecek nesillere aktarılmasının kültürümüzün yaşatılması için önemli olduğuna vurgu yapan Şahin, Kurban Bayramı’nın İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diledi.


Şahin mesajında, “Sevginin, şefkatin, vefanın, merhametin, dayanışmanın doruk noktaya ulaştığı bu mübarek Kurban Bayramı’nda birbirimize daha bir candan sarılalım, birbirimizin yaralarını saralım, birbirimizin imdadına koşalım, sevinçte de kederde de bir olduğumuzu gösterelim. Hac vazifesini ifa etmek için mukaddes beldelerde bulunan hacılarımız başta olmak üzere yurt dışındaki vatandaşlarımızın, hemşerilerimizin de bayramını kutluyorum. Bayramla birlikte daha çok hissettiğimiz kardeşlik ruhunun başta evlerinden, yurtlarından ayrılmak zorunda kalan tüm kardeşlerimizi kucaklamasını diliyor, bu güzel günlerin coşkusunu ailenizle, sevdiklerinizle doyasıya yaşamanız temennisiyle; bayramın İslam alemiyle birlikte tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    37°C
  • Salı
    Sıcak
    37°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç