Şahin’den Kurban Bayramı mesajı

Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Şahin, büyükleri ziyaret ederek, küçükleri sevindirerek, gönülleri kazanarak bu mübarek günlerin, manevi değerine uygun şekilde yaşanmasının ve yaşatılmasının önemini vurguladı.

Çocuklara bayramları layıkıyla yaşatarak bayramların gelecek nesillere aktarılmasının kültürümüzün yaşatılması için önemli olduğuna vurgu yapan Şahin, Kurban Bayramı’nın İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diledi.

Şahin mesajında, “Sevginin, şefkatin, vefanın, merhametin, dayanışmanın doruk noktaya ulaştığı bu mübarek Kurban Bayramı’nda birbirimize daha bir candan sarılalım, birbirimizin yaralarını saralım, birbirimizin imdadına koşalım, sevinçte de kederde de bir olduğumuzu gösterelim. Hac vazifesini ifa etmek için mukaddes beldelerde bulunan hacılarımız başta olmak üzere yurt dışındaki vatandaşlarımızın, hemşerilerimizin de bayramını kutluyorum. Bayramla birlikte daha çok hissettiğimiz kardeşlik ruhunun başta evlerinden, yurtlarından ayrılmak zorunda kalan tüm kardeşlerimizi kucaklamasını diliyor, bu güzel günlerin coşkusunu ailenizle, sevdiklerinizle doyasıya yaşamanız temennisiyle; bayramın İslam alemiyle birlikte tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.