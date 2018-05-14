Şahin’den Ramazan kutlaması

On bir ayın sultanı Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Şahin, Müslüman alemi tarafından büyük özlemle beklenen ramazanın tüm bereketiyle yüreklere mutluluk ve manevi coşkular getirmesi temennisinde bulundu. Başkan Fatma Şahin, insanlık alemini, kardeşlik, barış ve huzur iklimine davet eden, sevgi, saygı, yardımlaşma ve dayanışmayı sosyal hayatın en ulvi dayanakları olarak kabul eden dinimizde Recep, Şaban ve Ramazan aylarının özel bir önem taşıdığını aktardı. Şahin, "Başlangıcı rahmet, ortası mağfiret ve sonu bereket mevsimi olarak adlandırılan bu ay, iftar sofralarımızda fakir ve muhtaç durumdaki kardeşlerimize yer açmaya, öksüz, dul ve yetimleri sevindirmeye, nefsani duygularımızı bir nebze olsun terbiye etmeye güzel bir vesile olacaktır. Bütün bu güzel duygular yaşanırken bir yanda açlığın, yoksulluğun ve sefaletin pençesinde kıvranan, temel gıda maddelerinden mahrum milyonlarca insan hayatta kalma mücadelesi verirken israf etmemeye özen gösterelim. Diyanet İşleri Başkanlığınca da bu yılın teması olarak belirlenen ‘İsraf Olmasın’ vurgusunu hatırlayalım. İnsanların hem ibadetlerini daha yoğun olarak yerine getirdikleri hem de aç ve yoksulların halini daha iyi anlayarak, daha çok yardım eli uzattıkları bu ay, paylaşma ve dayanışmaya vesile olan müstesna bir zaman dilimidir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gaziantepli hemşehrilerim olmak üzere ülkemiz ve bütün İslam aleminin Ramazan-ı Şerifini kutlar, bu mübarek ayın tüm insanlığa barış, huzur ve hoşgörü getirmesini temenni ederim" ifadelerini kullandı.