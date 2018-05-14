Diğer
Kategoriler
14 Mayıs 2018 16:37

Şahin’den Ramazan kutlaması

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ramazan ayı nedeniyle mesajında başlangıcı rahmet, ortası mağfiret ve sonu bereket mevsimi olan Ramazan ayının, iftar sofralarında fakir ve muhtaç durumdakilere yer açmaya, öksüz, dul ve yetimleri sevindirmeye güzel bir vesile olacağını ifade etti.

Şahin’den Ramazan kutlaması

14 Mayıs 2018 16:37


On bir ayın sultanı Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Şahin, Müslüman alemi tarafından büyük özlemle beklenen ramazanın tüm bereketiyle yüreklere mutluluk ve manevi coşkular getirmesi temennisinde bulundu. Başkan Fatma Şahin, insanlık alemini, kardeşlik, barış ve huzur iklimine davet eden, sevgi, saygı, yardımlaşma ve dayanışmayı sosyal hayatın en ulvi dayanakları olarak kabul eden dinimizde Recep, Şaban ve Ramazan aylarının özel bir önem taşıdığını aktardı. Şahin, "Başlangıcı rahmet, ortası mağfiret ve sonu bereket mevsimi olarak adlandırılan bu ay, iftar sofralarımızda fakir ve muhtaç durumdaki kardeşlerimize yer açmaya, öksüz, dul ve yetimleri sevindirmeye, nefsani duygularımızı bir nebze olsun terbiye etmeye güzel bir vesile olacaktır. Bütün bu güzel duygular yaşanırken bir yanda açlığın, yoksulluğun ve sefaletin pençesinde kıvranan, temel gıda maddelerinden mahrum milyonlarca insan hayatta kalma mücadelesi verirken israf etmemeye özen gösterelim. Diyanet İşleri Başkanlığınca da bu yılın teması olarak belirlenen ‘İsraf Olmasın’ vurgusunu hatırlayalım. İnsanların hem ibadetlerini daha yoğun olarak yerine getirdikleri hem de aç ve yoksulların halini daha iyi anlayarak, daha çok yardım eli uzattıkları bu ay, paylaşma ve dayanışmaya vesile olan müstesna bir zaman dilimidir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gaziantepli hemşehrilerim olmak üzere ülkemiz ve bütün İslam aleminin Ramazan-ı Şerifini kutlar, bu mübarek ayın tüm insanlığa barış, huzur ve hoşgörü getirmesini temenni ederim" ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
25
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç