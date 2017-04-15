Diğer
Kategoriler
15 Nisan 2017 19:34

Şahit ateşi Gaziantep’e düştü

Hakkari’nin Yüksekova’da şehit olan 26 yaşındaki Uzman Çavuş Barış Düver’in acı haberi Gaziantep’te yaşayan ailesine verildi.

Şahit ateşi Gaziantep’e düştü

15 Nisan 2017 19:34


Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki İkiyaka Dağları’nda arazi taraması yaparken uçuruma yuvarlanması sonucu şehit olan 26 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Barış Düver’in acı haberi, Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Barak Mahallesi 40 Nolu Sokak’ta bulunan annesi Emine Düver ve yakınlarına askeri yetkililer verildi. Acı haberin ardından aile gözyaşlarına boğuldu.



Resmi nikahı kıyıldı, düğününe 2 ay kala şehit düştü


Şehit Düver’in bir ay önce Karaman’da yaşayan nişanlısı ile nikahının kıyıldığı, 15 Haziran’da düğün yapmaya hazırlandıkları öğrenildi.


Şehidin babası Ahmet Düver’in ise 15 yıl önce geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi.



4 ayda 2 ikinci şehit


Öte yandan şehit Ahmet Düver’in defnedileceği Oğuzeli ilçesine bağlı Yakacık Mahallesi’nin ise 4 ay içerisinde ikinci şehit acısı yaşadı.


Şehit Düver’in naaşının 20 Aralık 2016 tarihinde İstanbul Vodafone Arena Stadı’nın yakınında meydana gelen patlama şehit olan Çevik Kuvvet Polisi Ufuk Bozgeyik’in de mezarının bulunduğu Oğuzeli İlçesine bağlı Yakacık Mahallesi’nde son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
20
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    21°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    21°C
GAZİANTEP NAMAZ VAKİTLERİ
  • 19 RECEB 1438
  • 16 Nisan 2017
  • Pazar
  • İmsak :04:06
  • Güneş :05:48
  • Öğle :12:41
  • İkindi :16:22
  • Akşam :19:14
  • Yatsı :20:44
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!