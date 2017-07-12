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12 Temmuz 2017 14:51

Şamil Tayyar: “KK 15 Temmuz etkinliklerine katılacakmış. Ben olsam izin vermem"

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 15 Temmuz anmalarına katılma kararına sosyal paylaşım sitesinden yaptığı paylaşım ile tepki gösterdi.

Şamil Tayyar: “KK 15 Temmuz etkinliklerine katılacakmış. Ben olsam izin vermem

12 Temmuz 2017 14:51


Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisinin il başkanları ile yaptığı toplantıda, 15 Temmuz anmalarına katılacağını açıklayarak, 81 ilin parti başkanlarına, "15 Temmuz anmalarına katılın" talimatını vermesine tepki gösterdi. Tayyar, paylaşımında Kılıçdaroğlu’nun FETÖ için alternatif etkinliğe katıldığını belirterek, 15 Temmuz programına katılmasına gerek kalmadığını söyledi. Tayyar, paylaşımında “KK 15 Temmuz etkinliklerine katılacakmış. Ben olsam izin vermem. Ayrıca FETÖ için alternatif etkinliğe katıldı, ne gerek var?" ifadelerine yer verdi.




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