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16 Mayıs 2018 12:10

Şampiyon GAÜN hastanesi

Sağlık-Sen Gaziantep Şubesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen halı saha futbol turnuvası final maçıyla son buldu.

Şampiyon GAÜN hastanesi

16 Mayıs 2018 12:10


Zeytindalı adlı turnuvanın final maçında Avukat Cengiz Gökçek Kadın-Doğum ve Çocuk Hastanesi takımını 4-3 yenen Gaziantep Üniversitesi Hastanesi futbol takımı sezonun şampiyonu oldu.


Şampiyonluk kupasını alan GAÜN Hastanesi futbol takımı Hastane Başhekimi Doç. Dr. Suat Zengin tarafından da takdir topladı. Hastane çalışanlarını motive eden ve ilişkileri güçlendiren her türlü faaliyete destek çıktıklarını ifade eden Başhekim Zengin, elde edilen başarıdan dolayı da kurum olarak çok mutlu olduklarını belirtti.


Başhekim Zengin, takım oyuncularını makamında ağırlayarak her birine tebriklerini iletti.




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