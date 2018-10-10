Şampiyonlar yine Alleben'den

Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali Açık Su Yüzme Yarışlarını farklı yaş kategorilerinde 6 madalya ile tamamlamanın sevincini yaşadı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi Rumkale'de 2. kez düzenlenen Su Sporları Festivali kapsamında gerçekleştirilen Açık Su Yüzme Yarışları'nda performanslarıyla başarıdan başarıya koşan Şehitkamilli yüzücüler, tarihi sulardan 2 altın, 2 gümüş, 2 bronz madalya çıkarttı.

Yarışların erkekler kategorisinde 1.07.18'lik derecesiyle 2004 doğumlu Yunus Ayvazoğlu birinci olurken, 1.08.58'lik derecesiyle Burak Kaplan ikinci, 1.13.34'lük derecesiyle Talha Eryılmaz üçüncü oldu. Kızlar kategorisinde ise 2002 doğumlu sporcu Deniz Ay 1.14.41'lik derecesiyle birinci olurken, 2003 doğumlu sporcu Gülşen Mercan 1.15.42'lik derecesiyle ikinci oldu. Yarışların büyükler kategorisinde ise yeşil-siyahlıların tecrübeli yüzücüsü Volkan Özbilen 1.33.26'lık derecesiyle birinci oldu.

Altın kulaçlarımızın performansı mutlu etti

2. Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali Açık Su Yüzme Yarışlarında katılımcı sporcuların performanslarından mutluluk duyduklarını ifade eden Şehitkamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzları Genel Koordinatörü ve Türkiye Yüzme Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi Cengiz Bingül, “Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın organizasyonunda Rumkale'nin tarihi sularında açık su yarışlarında kulaç atmanın mutluluğunu yaşadık. 1 antrenör, 6 sporcu ile katıldığımız organizasyonda sporcularımızın tamamının madalya kazanması bizleri mutlu etti. Açık su branşında tecrübeli bir ekibiz. Alleben Yüzme Havuzunun kulvarlarında yoğun tempoda çalışan altın kulaçlarımız, özel bir performansla 6 madalya kazandılar. Organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkesi temsil ettiğim su sporları federasyonu adına kutluyorum. Festival kapsamında düzenlenen tüm etkinliklerde yarışmacı olarak yerini alan tüm katılımcıları tebrik ediyorum. Gerek bu organizasyonda gerek sezon genelinde düzenlenen yarışlarda başarılı performanslarıyla bizleri gururlandıran altın kulaçlarımıza bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum” diye konuştu.