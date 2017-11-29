Sanat Merkezi en iyi kültürel mirası koruma ve yaşatma ödülü aldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ödülü Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’den aldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kültürel mirası korumaya yönelik projelerle ödüllendirildi. Eski Adliye Binası’nın Sanat Merkezi’ne dönüştüren proje, Sotca Gayrimenkul Yarışmasında en iyiler arasında yerini aldı. Türk gayrimenkul sektörünü en iyiye teşvik etmek ve sektöre prestijli farklı bir bakış açısı kazandırmak amacıyla düzenlenen Lineadecor proje ortaklığındaki Sotça Gayrimenkul Yarışmasının dördüncü ödül töreni, İstanbul’da bir otelde düzenlendi. Ödül töreninde yarışmaya katılan projelerin en iyileri seçildi. Yarışmada, 79 projenin 122 başvurusu değerlendirildi, 22 ödül sahibini buldu.

Yarışmada. 5 ana kategori ve 24 ödülde finale kalan projeler, 3 aşamalı değerlendirme sonunda açıklandı. Yarışmaya 01 Ocak 2012-11 Ağustos 2017 tarihleri arasında tamamlanmış ya da yapım aşamasında olan projeler aday gösterildi. Sektörün talebi ve ihtiyaçlarıyla kendini yenileyen Sotca, bu yıl ilk kez doğal ve kültürel mirası yenilemeye, yeniden geliştirmeye yönelik koruma ve uygulama projelerine “Kültürel Mirası Koruma ve Yaşatma Projesi” ödülü verdi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Eski Adliye Binası’nın Sanat Merkezi’ne dönüştürülmesine yönelik proje, bu kategoride en iyi proje seçildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Genel Sekreter Yardımcısı Sezer Cihan ile birlikte ödülü Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’den aldı.

Türkiye’nin önde gelen inşaat ve gayrimenkul projeleri, Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Kentsel Tasarım Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Güzin Konuk ve Dünya Mimarlık Topluluğu Kurucu Başkanı Prof. Dr. Suha Özkan’ın eş başkanlığında toplanan profesyoneller ve akademisyenlerden oluşan jüri tarafından değerlendirildi. Şehirde, tarihi doku içerisindeki canlanma ve turist sayısındaki artış tarihi doku içerisindeki sanat merkezi ihtiyacını beraberinde getirdi. Bu amaçla 1950’li yıllarında yapılan eski adliye binasının sanat merkezine dönüştürülmesi fikri, kamu, yerel, sivil işbirlikleri kapsamındaki toplantılar doğrultusunda ortaya konuldu. Yapı, hükumet konağı, emniyet müdürlüğü ve adliye sarayı olarak kullanıldı, 2008 yılından itibaren ise metruk bir hale geldi. Statik, restorasyon ve renovasyon uygulamaları tamamlanan bina, geçmişten günümüze yüklendiği tüm fonksiyonlarını, koridorlarında, duvarlarında, avlusunda görsel, işitsel sanat öğelerinin yorumları ile geçmişten geleceğe aktarıldı. İnsan sağlığına zararlı olmayan kimyasallarla paslandırılan doğramalar ve asma tavanlarla geçmişini, formu ile özgürlüğünü, statiği ile kırılan kalemleri ve özgürlüğün mutluluğunu, adaletin umudunu ve heyecanını ise renkli mozaik döşemesi ile anlatıldı.

Rehabilitasyon Merkezinde madde bağımlılığı tedavisi gören gençlere ve Kadın Sığınma Evindeki kadınlara, mozaik yapım eğitimi verildi. Bu sosyal sorumluluk projesi kapsamında doğada dönüşümü olmayan 100 ton civarındaki atık lamine temperli cam kırıkları değerlendirilerek, binanın tamamında 5 bin metrekarelik mozaik döşemesi yapıldı. 12 kadın ve 16 gence sanat öğretilerek meslek sahibi olmaları sağlandı. 10 bin metrekare alanı, bin metrekare açık orta avlusu ile kentteki sanatsal etkinliklerin tanıtımının ve koordinasyonunun sağlandığı merkezde, Sanat Galerileri, Sergi Salonları, Kafeterya, Çocuk Sanat Merkezi, Çocuk Tiyatroları, Çocuk Kütüphanesi, Yetenek Geliştirme, Gasmek (Cam Atölyesi, Ebru Atölyesi, Mozaik Atölyesi, Resim Atölyesi), Müzik Kursları, Enformasyon Merkezi, Gaziantep Tasarım Atölyesi, Çok Amaçlı Salon, Yapının Kendini anlattığı Müze, Kent Arşivi Merkezi, Kent Araştırma Komisyonu, Kent Kütüphanesi, Güzel Sanatlar Atölyesi fonksiyonları verildi.