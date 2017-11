Sanatçı Mustafa Uğur Gaziantep’te iki klip çekti

Ünlülerin yönetmeni olarak anılan ve yaptığı işlerle adından sıkça söz ettiren yönetmen Eyüp Dirlik, ekibi ile beraber geldiği Gaziantep’te, Mustafa Uğur’a iki klip birden çekti. Klip çekimlerinden biri, Gaziantep’in çeşitli tarihi ve turistik yerlerinde gerçekleştirilirken, diğeri ise Rumkale’ de çekildi.

Basın toplantısı Mahmood Cafe’DE

Klip çekimlerinin tamamlanmasının ardından, ekip sabah kahvaltısı için buluştuğu MahmoodCafe’de bir de basın toplantısı düzenledi.

Ölmem mi ile taht kurdu

Basın toplantısı sırasında konuşan Uğur, “Gaziantepli olmak benim için her zaman çok büyük bir gurur. Başta ölmem mi parçam olmak üzere hayatım boyunca yaptığım her iş, gerçekleştirdiğim her aktiviteyi Gaziantepli olduğumu vurgulayarak ve bundan gurur duyduğumu belirterek yaptım. Yeni parçalarımdan ikisinin klibini de Gaziantep’te çekmek benim için çok önemliydi. Efsane yönetmen, dostum, kardeşim Eyüp Dirlik de bu süreçte çok büyük çaba sarf etti. Dolphin Ajans ve ekibi bu süreçte en büyük destekçimiz oldu. Kendilerine teşekkürü bir borç bilirim” dedi.

Yönetmen Dirlik hayran kaldı

Daha sonra mikrofonu alıp, basın toplantısını kendisi yönlendiren Uğur, esprili ve samimi halleriyle dikkat çekti.

Ünlü yönetmen Eyüp Dirlik ise, “Her Gaziantep ziyaretimden büyük keyif alıyorum. İnsanı, tarihi ve turistik güzellikleri beni çok etkiliyor. Güzel insanlarla tanışıp, güzel yemekler yeyip, yeni dostluklar ediniyoruz. Klip çekimlerimiz esnasında da çok keyifli anlar yaşadık. Ve ortaya çok güzel bir iş çıktı. Önümüzdeki günlerde dijital platformlarda yayınlanacak olan klibin, çok ses getireceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“İddialı şarkılarla geliyoruz”

Usta müzik direktörü Kemal Arapoğlu da, “ Harika parçalarla, Mustafa Uğur eski günlerinden daha da canlı ve heyecanlı parçalarla geliyor. Yıl içerinde başka klip çekimleri de olacak. Bu çalışmaları da yine Gaziantep’te gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Fazlasıyla içimize sinen bir iş yaptık. Yeni parçaların; gerek yurtdışındaki gurbetçilerimiz, gerekse diğer Mustafa Uğur hayranları tarafından çok beğenileceğini düşünüyorum” diye konuştu.