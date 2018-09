Sanayi Odası Başkanı Ünverdi ekonomiyi değerlendirdi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ‘'Ekonomik gündem üzerine” gerçekleştirilen toplantıda ekonomiyi değerlendirdi.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep'te düzenlenen ekonomi değerlendirme toplantısında katıldı. Ekonomiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Ünverdi, iş adamlarının sorunlarını dile getirdi. Gastro-Antep festivalinin hayırlı olmasını dileyerek sözlerine başlayan Ünverdi, “Kent turizmine önemli katkılar sunmasını temenni ediyorum. Başta Büyükşehir Belediye başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Yeni ekonomi programının ülkeye hayırlı olmasını dileyen Ünverdi, “Öncelikle Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak, tarafından açıklanan yeni ekonomi programının ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye'nin üç yıllık ekonomi yol haritasının yer aldığı program kapsamında, dengelenme, disiplin, değişim ana temasında hedeflerin tutturulmasında bizler de üzerimize düşeni yapacağımızı buradan ifade ediyorum. Yeni ekonomi programında sunulan üç etaplı ilerleme kurgusu, reel sektör açısından ana yol haritası niteliğinde olacaktır. Üretimde millileşme, cari açığı doğrudan etkileyen sektör kalemlerine vurgu ve katma değeri yüksek sektörlerde yatırımın öncelik kazanması sanayimiz açısından umut vericidir” şeklinde konuştu.

“Gaziantep ile her zaman övünüyoruz”

Gaziantep ile her zaman övündüklerini belirten Ünverdi, “Biz Gaziantep ile her zaman övünüyoruz. Çünkü, yıllık yaklaşık 6,5 milyar dolarlık ihracatıyla Türkiye'nin en çok ihracat yapan altıncı kenti olan Gaziantep, şartlar ne olursa olsun azimle çalışmaya devam ediyor. Birçok sektörde üretim yapan kentimiz, ürettiği ürünleri dünya'nın 177 ülkesine ihraç ediyor. Yeni bir gelişme olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen sanayide dijital dönüşüm merkezleri projesi kapsamında Gaziantep'te kurulacak model fabrika projesini sanayi bakanlığımız ve Gaziantep sanayi odamız birlikte kuracak. Altı büyük organize sanayi bölgesi ile Gaziantep, bugün Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgesi'ne sahip kenti olarak öne çıkıyor. Ancak son dönemde ülkemizin içerisinden geçtiği bu sıkıntılı süreçte Gaziantepli sanayiciler olarak bizler de bazı güçlükler yaşıyoruz. Bu zorlukları aşabilmek adına valimiz, milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, oda, borsa, birlik başkanlarımızla beraber Ankara'ya giderek bakanlarımızla sorunlarımızı ve çözüme yönelik düşüncelerimizi rapor halinde paylaşıyoruz. Abdulhamit gül bakanımızı da iki kez ziyaret ettik. Sağolsunlar her seferinde bize yol gösterdiler ve sorunlarımızın çözülmesinde kilit rol üstlendiler. Kendilerine buradan bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Dövüz artışından kaynaklanan zarar bizi etkiliyor”

Dövüz artışından kaynaklanan zararın kendilerini etkilediğinin altını çizen Ünverdi, “İş dünyasının yaşadığı problemlerden birisi olan döviz artışlarından kaynaklanan zarar ve borca batık olma durumu ya da, kısaca teknik iflas konusunda devletimizin almış olduğu karardan ötürü memnuniyetimizi dile getirmek istiyorum. İki gün öncesinde bankalar birliğinin aldığı kararla, iyi niyetli olup ancak, borcunu gününde geri ödeyemeyen şirketlerin kredi borcunu yeniden yapılandırma kararı alması memnuniyet verici bir gelişmedir. Ancak bu yapılandırma hususuna tam açıklık getirilmesi, kredinin KGF destekli olup olmamasına bağlı olarak faiz oranlarının ne olacağının belirlenmesi şirketler açısından çok önemlidir. Bu vesileyle bankalar birliği başkanımız Hüseyin Aydın'a girişimlerinden ve hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ederim.

Yaşanan bu zorlu süreçte hükumetimiz önemli tedbirler aldı ve almaya devam ediyor. Alınan tedbirleri olumlu karşılıyor ve yeni ekonomi programını sonuna kadar destekçisi olacağımızı bir kez daha tekrar ediyorum. Özellikle tasarruf tedbirlerinin uygulanacak olması, ihracat ve katma değer noktasında verilecek destekleri çok önemsiyoruz. Ancak sanayiciler olarak döviz kurundaki hızlı yükselişle birlikte bankaların yapmış olduğu uygulamalardan olumsuz etkileniyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Bankaların keyfi uygulamaları bizi zora sokuyor”

Bankaların uygulamalarını eleştiren Ünverdi, “Maalesef bankaların keyfi uygulamaları üreten kesimi zora sokuyor. Yaşadığımız bazı sorunları dile getirecek olursak, yurtdışına akreditif açılması ile ilgili ciddi zorluklar yaşıyoruz. Bankalar maalesef uzun vadeli kredi kullandırmıyor. 5-6 aylık kredi kullandırıyorlar, bilemediniz en fazla 12 ay vadeli kullandırıyorlar. Sanayicilerin banka kaynaklarını kullanması, kredilere ulaşmasında maliyetler çok yüksek ve maalesef bankaların tavrı agrasif. Bankalar temerrüte düşmüş durumda olan, ciddi anlamda zorluklar yaşayan firmalarımızla yüzde 45'e varan faiz oranlarında yapılandırma yapmaya çalışıyor. İhracat için döviz kredisi kullandırmıyorlar. Kefalet limitleri iptal edilerek, çek ya da ipotek isteniyor. TL kredi faiz oranları aşırı dalgalı seyrediyor. Bankalardaki limitlerin TL olması nedeniyle, risklerin yabancı para üzerinden olmasından dolayı maalesef bu limitler yetersiz kalıyor. KGF kredilerine gelecek olursak, KGF kredilerinde yapılandırma için izin veriliyor ancak, bankalar KGF'nin ortalama bir orandan yapılandırma yapmak istemesine karşın bankalar buna yanaşmıyor. firmanın borcuna karşılık kredibilitesi olsa bile ödeme güçlüğü yaşayan firmadan alacağını KGF'den alma yoluna gidiyor.

Yapılandırmaya girip süreci uzatmak istemiyor. Bu durumda firma için yasal takip başlamasına sebep oluyor. Kısacası bankalar yapılandırma yerine tazmin yoluna gidiyor. Ancak bir bankanın bir işletmeyle ilgili yasal takibe başlaması demek diğerlerinin de zincirleme yasal takip başlatması anlamına geliyor. Exımbank'ın limitlerinin yükseltilmesi ile bölge ihracatçılarımıza daha fazla kaynak sağlanacak, böylece ihracatın artmasına vesile olacaktır. Bunu da önemle arz etmek istiyorum. Bu konuda bir başka sorunumuz da var, Exımbank ihracatçılara ucuz yönlü kredi sağlama yoluna giderken, bankalar Exımbank'a verilmek üzere hazırladıkları teminat mektubu komisyonunu yükselttiler. İhracatçı firmalarımız Exımbank'a verdiği faizin yüzde 50'sini teminat mektubu komisyonu için bankalara vermek zorunda kalıyor ve bu durum ihracatçılarımızı zorluyor. Esnek hesaplara uygulanan faiz oranları yükseltildi (kmh). Ayrıca sıfır faizli, gümrük vergisi ödemesinde kullanılan kaynaklar bankalar tarafından kaldırıldı. Umuyorum ki saydığımız konularda yakın zamanda güzel gelişmeler olur. Sanayicinin, ihracatçının, üreten kesimin biraz daha rahatlaması sağlanır. Son olarak belirtmek isterim ki, birlik ve beraberlik içerisinde bugünlerinde geride kalacağına inanıyor, bugün şer gördüklerimizin hayra dönüşeceğinden şüphe duymuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, toplantımızın verimli geçmesini diliyor” diye konuştu.