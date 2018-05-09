Sanayici Naci Topçuoğlu vefatının 10. yılında anılacak

Naci Topçuoğlu vefatının 10. yılında anılacak.

Gaziantep ve Türk sanayisinin efsane isimlerinden merhum M. Naci Topçuoğlu vefatının 10. yılında ailesi, sanayici dostları ve sevenleri tarafından mezarı başında anılacak. Anma töreni 11 Mayıs 2018 Cuma günü saat 10.30’da Topçuoğlu’nun Asri mezarlıktaki aile kabristanında gerçekleştirilecek.

Gaziantep’i sanayi alanında birçok önemli yatırımla buluşturarak, kentin inovasyon ve AR-GE alanlarında ki ilk uygulayıcıları arasında gösterilen merhum Naci Topçuoğlu bıraktığı manevi mirası ile de genç iş adamı ve sanayiciler için halen önemli bir rehber olma özelliği taşıyor. Kuruluşundan itibaren vefat edene kadar, Gülsan Holding ve Kaşmir Halı şirketlerinin yönetim kurulu başkanlığını yapmış olan M. Naci Topçuoğlu, Gaziantep Sanayi Odasının kuruluşunda da aktif görev almış, kurucu üyeliğinin yanı sıra 10 yıl süreyle GSO Meclis Başkanlığını başarıyla yürütmüştü. Gaziantep’in ekonomi alanında olduğu gibi sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerinin zenginleşmesine de katkı sağlayan Topçuoğlu, Gaziantepspor As Başkanlığını da yapmıştı.

Türkiye’ye eğitimde model oldu

Merhum M. Naci Topçuoğlu, sanayi kenti olan Gaziantep’te nitelikli ara eleman sıkıntısının çok büyük olduğunu görmüş ve kalifiye eleman yetiştirilmesi için kendi adını taşıyan bir meslek yüksekokulunun temelini dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte atmış, vefatının ardından Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu tamamlanarak açılışı dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve Topçuoğlu ailesi tarafından yapılmıştı. Türkiye’ye model olan Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu MYO binlerce öğrencinin eğitim gördüğü özellikle Gaziantep Sanayisi için büyük önem taşıyan Ayakkabı Tasarım Ve Üretimi Programı, Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı Programı, Dış Ticaret Programı, Gıda Teknolojisi Programı, Halıcılık Ve Kilimcilik Programı, İş Sağlığı Ve Güvenliği Programı, İşletme Yönetimi Programı, Kimya Teknolojisi Programı, Kuruyemiş Üretimi Ve Teknolojisi Programı, Lojistik Programı, Makine Teknolojisi Programı, Mimari Dekoratif Sanatlar Programı, Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları Programı, Tekstil Ve Halı Makineleri Programı, Un Ve Unlu Mamüller Teknolojisi Programı gibi birçok alanlarında eğitim veren Türkiye’nin göz bebeği bir kurumdur. Merhum Naci Topçuoğlu tarafından tasarlanarak temelleri atılan ve açılışı 31 Mayıs 2009 tarihinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen M. Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu alanında Türkiye’de bir ilki başarmış ve sanayicilerin en büyük sıkıntısı olan ara eleman ihtiyacının karşılanmasını sağlarken binlerce gencin meslek sahibi olmasını sağlamış, sağlamaya da devam etmektedir. Yaşamı boyunca nitelikli insan yetiştirilmesinde eğitimin önemini savunan ve eğitim kurumlarının geliştirilmesi yönünde birçok destek sağlayan Topçuoğlu, markaların doğduğu kent olan Gaziantep’in bu unvanını almasında markalaşmanın önemine inanan ve bu yolda önemli başarılar sağlayan isimlerden birisidir.