Sanayicilere, “Dalgalı Piyasalarda Risk Yönetimi ve Korunma” semineri

Ünverdi, GSO Sani Konukoğlu Meclis Toplantı Salonunda yapılan, “Dalgalı Piyasalarda Risk Yönetimi ve Korunma” konulu eğitim toplantısının sanayiciler için önem verilmesi gereken bir konu olduğunu söyledi. Gaziantep’in, yıllık yaklaşık 6 milyar dolarlık ihracatıyla Türkiye’nin en çok ihracat yapan beş kentinden birisi olduğunu belirten Ünverdi, “Gaziantep, çalışmaya üretmeye devam ediyor. En son açıklanan Ekim ayı ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3 artışla, 593 milyon 756 bin dolar olarak gerçekleşti. 2017 yılı Ocak - Ekim ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 oranında artışla 5 milyar 739 milyon 815 bin dolar ihracat yaptık. Ürettiğimiz ürünleri Dünya’nın 177 ülkesine ihraç ediyoruz” diye konuştu.

Sanayicilerin çalışmaktan ve iş aş üretmekten başka çaresi olmadığını kaydeden Ünverdi, “Dünya ülkelerinde yaşanan krizler, küresel ekonomide meydana gelen dalgalanmalar ve Türkiye’nin komşu ülkelerinde yaşanan olumsuz durumlara rağmen sanayiciler olarak gece gündüz demeden çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz. Olumsuz durumların üstesinden ancak ve ancak çalışarak, üreterek gelebiliriz” ifadelerini kullandı.

Sanayicilerin, yöneticilerin ve şirket sahiplerinin üzerinde en çok durması gereken konulardan birisinin risk yönetimi olduğuna dikkat çeken Ünverdi, “Bu konuya hem hâkim olmalı hem de meydana gelebilecek kur değişikliği ve piyasalardaki dalgalanmalara karşı tedbirli olmamız lazım. Son dönemde bizim dışımızda yaşanan olaylardan dolayı piyasalarda çok hareketli durumlar yaşanıyor. Bize düşen görev sakinliğimizi koruyarak, paniğe kapılmadan üretime devam etmek, riski akılcı ve doğru olarak yönetmektir. Firmaların normal faaliyetlerini sürdürebilmesi ya da olası olumsuzluklarda maliyetini veya zararını minimize etmesi için birtakım yöntemler gelişmiştir. Kur riski yönetimi konusunda mutlaka bir bankacılık uzmanından danışmanlık alınması da izlenecek bir yol haritasıdır. Bununla birlikte, sanayicilerimizden dövizle ilgili risk almamalarını ve ticaretlerini ne ile yapıyorlarsa borçlanmalarını da aynı döviz cinsinden yamalarını tavsiye ediyoruz” şeklinde konuştu.

Ünverdi, sanayicilerin, ihracatçıların tüm fırsatları yakından takip ederek, değerlendirdiğini belirterek, ülkemizin büyümesi için gayret göstermeye devam edeceklerini söyledi. Dünya’nın en büyük ekonomisine sahip ilk 10 ülke arasına girebilme yolunda belirlenen hedeflere ulaşmak için daha fazla çalışmaları gerektiğinin altını çizen Ünverdi,“Bunu sağlamanın yolunun daha fazla ARGE, daha fazla yenilikçi ürün, daha fazla katma değeri yüksek ürünler üretmekten geçtiği bilinciyle hareket ediyoruz. Hedeflerimiz doğrultusunda, sadece işimize odaklanarak yolumuza devam ediyoruz” diye konuştu.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nden Eğitim Müdürü Dr. Gökhan Büyükşengür de, GSO’ya toplantıya ev sahipliğinden dolayı teşekkür ederek, Türkiye’nin büyümesine bu çalışmalarla katkı sağlamaya çalıştıklarını bundan sonrada devam edeceklerini söyledi.

Konuşmalardan sonra, Büyükşengür, Ünverdi’ye, toplantı anısına, “Tarihteki Kurulan 16 Türk Devletinin Paraları Koleksiyonunu” hediye etti.

Toplantının sonraki bölümünde katılımcılara, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Uluslararası Piyasalar Hisse Senedi ve Türev Bölümü Uzmanı Ayşegül Kabakcı, "Uluslararası Piyasalarda Emtia Hedge Mekanizması, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Coşan Yeğenoğlu, "Türev Ürünler ile Döviz, Emtia ve Faiz Risklerinden Korunma Stratejileri", Deustche Securities Menkul Değerler A.Ş.’den Türev Ürünler Direktörü Onur Akkaynak, "Varantlar ve Yapılandırılmış Araçlara Giriş", Ekonomist Erkin Şahinöz, "Ekonomiyi Öngören "4 Temel Gösterge" ve Risk Yönetimi Sağlayan "2 Temel Araç", Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan, da "2018’e Girerken Temel Dinamikler ve Piyasanın Üç Sacayağı: Kur-Faiz-Borsa Üzerine Beklentiler" konularını anlatarak katılımcıların sorularını cevapladı.