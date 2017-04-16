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16 Nisan 2017 09:05

Sandıktaki ilk oy Başbakan Yardımcısı Şimşek’ten

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği için halk oylamasında, milletvekilliği yaptığı Gaziantep’te sabah erken saatlerde oy kullandı.

Sandıktaki ilk oy Başbakan Yardımcısı Şimşek’ten

16 Nisan 2017 09:05


Gaziantep’te, toplamda 3 bin 334 sandıkta 1 milyon 178 bin 748 seçmenin oy kullanması beklenen referandum, sabah saat 07.00’de başladı. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de sabah saatlerinde oyunu kullandı.


Hasan Celal Güzel Ortaokulu 1021 nolu sandıkta oy kullanan Şimşek, “Cumhuriyet tarihinde en önemli anayasa reformlarından birisi için oyumu kullandım. Vatandaş olarak görevimi yerine getirdiğim çok mutluyum. Artık söz de karar da milletin. Bugüne kadar çalıştık son söz milletimizin. Milletimiz hangi kararı verirse ülkemiz için en iyisi, en güzeli olacaktır” dedi.




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