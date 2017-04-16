Sandıktaki ilk oy Başbakan Yardımcısı Şimşek’ten

Gaziantep’te, toplamda 3 bin 334 sandıkta 1 milyon 178 bin 748 seçmenin oy kullanması beklenen referandum, sabah saat 07.00’de başladı. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de sabah saatlerinde oyunu kullandı.

Hasan Celal Güzel Ortaokulu 1021 nolu sandıkta oy kullanan Şimşek, “Cumhuriyet tarihinde en önemli anayasa reformlarından birisi için oyumu kullandım. Vatandaş olarak görevimi yerine getirdiğim çok mutluyum. Artık söz de karar da milletin. Bugüne kadar çalıştık son söz milletimizin. Milletimiz hangi kararı verirse ülkemiz için en iyisi, en güzeli olacaktır” dedi.