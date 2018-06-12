Sani Konukoğlu Vakfı’ndan Bayram ziyaretleri

Gaziantep Huzurevi’nde kalanların bayramını kutlayan ve sohbet eden Boran, “Sizlere Vakıf Başkanımız Abdulkadir Konukoğlu Bey’in selamını ve armağanını getirdim. Yalnız değilsiniz, vakfımız her zaman yanınızda. Vakfımızın kurucusu merhum Sani Konukoğlu’nun ruhuna Fatiha okursanız memnun olurum” dedi.

Sevgi Evi’nde kalan 12-18 yaş grubundaki gençlerle bir araya gelen ve bayramlarını kutlayan Boran, Vakfın armağanını takdim etti. Boran, “Hepiniz bu vatan için yararlı bireyler olacaksınız. Kendinize güvenin, ne yaparsanız en iyisini yapmaya çalışın" diye konuştu. Boran, daha sonra Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği, Şehit Aileleri Yardımlaşma Derneği ve Gaziler Vakfı’nı ziyaret etti. Dernek üyelerine Vakfın armağanını takdim etti. Boran, “SANKO, Konukoğlu ailesi ve Sani Konukoğlu Vakfı olarak her zaman yanınızdayız. Milletimizin asırlardır yaşattığı gelenekler, milli ve dini değerlerimiz sayesinde hiç bir zaman yalnız değilsiniz" diye konuştu.