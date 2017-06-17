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17 Haziran 2017 14:04

Sanibey barajı ve HES çalışanları iftarda buluştu

SANKO Holding’in enerji sektöründeki en büyük yatırımı Sanibey Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) çalışanları, iftar yemeğinde buluştu.

Sanibey barajı ve HES çalışanları iftarda buluştu

17 Haziran 2017 14:04


Adana Park Zirve Restoran’da düzenlenen iftara Sanko Enerji CEO’su Adil Tekin, Sanko Enerji Genel Müdür Yardımcıları Ahmet Sayın ve Erhan Güvenç, Sanibey Barajı ve HES İşletme Müdürü Zafer Karakuzulu, Sanko Akdeniz Bölgesi Güvenlik Amiri Adil Baykurt, işletme çalışanları ve aileleri katıldı.


Sanko Enerji Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Sayın ile Sanibey Barajı ve HES İşletme Müdürü Zafer Karakuzulu’nun teşekkür konuşmalarının ardından, en çok öneri sunan personele bir tam altın, işe hiç geç kalmadan gelen bir personele bir tam altın ve yapılan çekilişle de üç çalışana tam, beş çalışana yarım altın verildi.


Seyhan’ın inci gerdanlığı


SANKO Holding’in enerji sektöründeki şirketi Sanko Enerji tarafından Adana’nın İmamoğlu ve Aladağ ilçeleri arasında, Seyhan Nehri üzerinde adeta dünya rekoru kırılarak bin 250 günde inşa edilen Sanibey Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES),


Seyhan’a takılan inci gerdanlık olmakla kalmayıp, aynı zamanda azmin ve çabanın sembolü olarak gösterildi.


Adana’nın önemli projesi


317 MW kurulu gücü bulunan Sanibey Barajı ve HES, gurur veren örnek yatırım olarak Adana’dan Türkiye’ye enerji sağlıyor. Türk mühendis ve işçisinin emeği ile 3,5 yılda ortaya çıkarılan bu eser, SANKO’nun olduğu kadar, Adana’nın da önemli projelerinden birisi. Planlama ve proje başta olmak üzere tüm işlemler Türk mühendis ve firmaları tarafından gerçekleştirildi.


555 bin hanenin ihtiyacı


Rezervuar hacmi 643 milyon metreküp, rezervuar alanı 14.3 kilometrekare olan Sanibey Barajı ve HES sayesinde yılda 525 bin ton karbondioksit atmosfere salınmadan enerji üretiliyor. Sanibey Barajı ve HES sayesinde 2 milyon ağacın ’işi kolaylaştırılırken’, 555 bin hanenin elektrik enerjisi ihtiyacı karşılanıyor.




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