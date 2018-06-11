Sanibey barajı ve HES çalışanları iftarda buluştu

Adana Park Zirvede düzenlenen iftar yemeğine, SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi Turgut Konukoğlu, Sanko Enerji Genel Müdürü Adil Tekin, Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Sayın ile Sanibey Barajı ve HES İşletme Müdürü Zafer Karakuzulu da katıldı.

İşletme müdürü Zafer Karakuzulu, yaptığı konuşmada, geçmiş bir yıl içerisinde öneri kutusuna öneri bırakanlara, devamsızlık yapmayanlara ve “ramak kala” kutusuna başından geçen küçük iş kazalarını yazarak bilgi veren personele teşekkür etti. Konukoğlu, Tekin, Sayın ve Karakuzulu, iftar öncesinde masaları dolaşarak konuklara hoş geldiniz dileklerini iletmesinin ardından, Sanko Enerji’de 10, 15, 20 yıl ve üzeri süre çalışan 7 kişiye içinde lazerle fotoğrafları işlenmiş kristal plaket, İstanbul Altın Rafinesinde SANKO logolu bastırılmış özel tam altın ve takım elbise armağan edildi.

Ayrıca, en çok öneri sunan personele bir tam altın, geçen bir yıl içinde yasal izni dışında izin kullanmayan ve geç kalmayan personele bir tam altın ve şalt sahası manevra talimatındaki dikkatinden dolayı bir personele gömlek verildi. Yapılan çekilişle şanslı çalışanlar üç tam altın ve beş yarım altın kazandı.

Sanibey Barajı ve HES

SANKO Holding’in enerji sektöründeki şirketi Sanko Enerji tarafından Adana’nın İmamoğlu ve Aladağ ilçeleri arasında, Seyhan Nehri üzerinde inşa edilen Sanibey Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES), Seyhan’a takılan inci gerdanlık olmakla kalmayıp, aynı zamanda azmin ve çabanın sembolü.

Türk mühendis ve işçisinin emeği ile 3,5 yılda üretime alınan ve 317 MW kurulu gücü bulunan Sanibey Barajı ve HES, örnek yatırım olarak Adana’dan Türkiye’ye enerji sağlıyor.

SANKO’nun olduğu kadar, Adana’nın da önemli projelerinden birisi olan ve temeli 2007 Temmuz ayında atılan Sanibey Barajı ve HES, kurulu güç ve baraj gövde hacmi dikkate alındığında “dünya rekoru” denilebilecek sürede, 1250 günde tamamlanarak üretime alındı.

Sanibey Barajı ve HES yılda bir milyar kilovatsaat elektrik enerjisi üretiyor. Planlama ve proje başta olmak üzere tüm işlemleri “yüzde 100 Türk mühendis ve firmalarınca” gerçekleştirildi.

Rezervuar hacmi 643 milyon metreküp, rezervuar alanı 14.3 kilometrekare olan Sanibey Barajı ve HES sayesinde yılda 525 bin ton karbondioksit atmosfere salınmadan enerji üretiliyor, 2 milyon ağacın “işi kolaylaştırılırken”, 555 bin hanenin elektrik enerjisi ihtiyacı karşılanıyor.