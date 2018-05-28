Sanko Anaokulu’nda Yılsonu Şenliği

SANKO Okulları bahçesinde, öğrenciler ve velilerin yoğun katılımı ile düzenlenen şenlik, öğrencilerin rengârenk balonları, güzel dilekleri ile gökyüzüne uçurmalarıyla başladı. Öğrenciler şarkı ve dans gösterilerinin ardından kitap ayracı, takı tasarımı, çerçeve yapımı, ebru sanatı etkinliklerinde tasarımlar yaptılar. Sabun köpüğünden baloncuklar, balık yakalama, hedefe top atma, adım takip etme ve paraşüt oyunu gibi oyunlarla çılgınca eğlenen öğrenciler, koordinasyon parkurunda ter döktü. Pamuk şekeri ve elma şekeri ile yorgunluklarını atan çocukları ile oyun oynamanın mutluluğunu yaşayan veliler, yıl boyu yapılan çalışmaların yer aldığı sergi alanını da gezdi.

SANKO Okulları Anasınıfı Müdür Yardımcısı Hatice Adıyaman; bu yıl birincisini düzenledikleri şenliğin geleneksel olarak devam edeceğini söyledi.