Sanko AVM'de grişimci paneli

Sanko Park AVM ve Erpen PVC İşbirliğiyle düzenlenen “Nasıl Girişimci Olunur" paneli düzenlenecek.

Sanko AVM'De 6 Ekim Cumartesi günü düzenlenecek olan panele konuşmacı olarak katılacak "Nasıl Girişimci Olunur" kitabının yazarı Gamze Erden'in imza günü de yapılacak. Programın halka açık olduğunu belirten Yazar Gamze Erden, "Girişimcilik bir birikim ve yaşam tarzı! Girişimciliğin amacı sadece para kazanmak değil, yenilik yapabilme kapasitesi ve başarı odaklı bir yapılanmadır aynı zamanda. Bu kültürün kuşaktan kuşağa aktarılması şarttır” dedi.

İsteyen herkesi panele davet eden Erden, “Kendini hazır hissedip risk almaktan çekinmeyenler, yalnızca hedefine odaklanarak sürekli çalışanlar, verimlilik esaslı düşünenler, asla vazgeçmeyenler ve gençlerimizin geleceği için bu panel ve imza gününü düzenlemeye karar verdim. Umarım verimli bir panel ve imza olur” diye konuştu.