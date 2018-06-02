SANKO çalışanları geleneksel iftar yemeğinde buluştu

Konukoğlu, SANKO Holding, Sanko Tekstil ve Süper Film, çalışanları eşleri ve çocuklarına Şato Restoran’da düzenledikleri iftar yemeğinde yaptığı konuşmada, 24 Haziran seçimlerine değindi ve hayırlı olması temennisinde bulundu. “Dönüp etrafımıza bakmamız gerek. Suriye’de savaş, Irak’ta 18 yıldır iç savaş ve kargaşa var” diyen Konukoğlu, İslam ülkelerinden başka bir yerde savaş ve kargaşa bulunmadığını söyledi. Konukoğlu, “Bunu düşünmek lazım. İslam dünyasında yaşanılanların Haçlı seferlerinin devamı olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Konukoğlu ve eşi Zeynep Konukoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen iftar yemeğine, Mali Koordinatör Tekin Alpay ve birim yöneticileri de katıldı. İftar sonrası masaları dolaşarak hoş geldiniz diyen SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Konukoğlu ve yöneticiler, daha sonra SANKO’da 10, 15, 20, 25 yıl ve üzeri süreden beri çalışan 34 kişiye, içerisine lazerle fotoğrafları işlenmiş kristal plaket takdim etti. 20 yıl ve üzeri süreden beri çalışanlara ayrıca İstanbul Altın Rafinesinden SANKO logolu bastırılmış özel tam altın ve takım elbise armağan edildi. Bu arada, salonda bulunan en kıdemli çalışan olan Sanko Pazarlama Muhasebe Müdürü Bilge Zahteroğulları, özel ödülünü SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu’ndan aldı.

Plaket ve hediyelerin verilmesinden sonra, yapılan çekiliş ile de şanslı çalışanlar 5 tam ve 5 yarım altın kazandı.