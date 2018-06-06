SANKO emeklileri iftar yemeğinde buluştu

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Konukoğlu’nun ev sahipliğinde Şato Restoran’da düzenlenen iftar yemeğine, TEKSİF Gaziantep Şube Başkanı Nuri Bay, Süper Film Genel Müdürü Gültekin Savaşkan, Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Güney Özdinç, SANKO Havlu Genel Müdürü Serdar Erpamukçu, Proses Kontrol ve Ürün Geliştirme Müdürü Hüseyin Aydın, İhzar ve Kalite Kontrol Müdürü Süleyman Yalçın, Makine Enerji Müdürü Tarık Kırıcı, Sanko Tekstil İşletmeleri Mekatronik Bakım Müdürü Muzaffer Özturan, Vorteks-Melanj İşletme Müdürü Bahadır Şahin, Örgü İşletme Müdürü Mehmet Tayşi ile İSG ve Teknik Eğitim Müdürü Ömer Faruk Küçük de katıldı.

SANKO’dan emekli olanları hiçbir zaman SANKO ailesi dışında düşünmediklerini belirten Onursal Başkan Abdulkadir Konukoğlu,"Hepiniz hoş geldiniz. Ramazanınız kutlu olsun. Sizler çalıştığınız dönemde olduğu gibi SANKO Ailesinin ayrılmaz parçalarısınız. Bayramınızı şimdiden kutlarım. Bizim hakkımız varsa helal olsun" dedi.

İftar yemeğinde ney dinletisi sonrası yapılan çekilişle 5 talihli emekli tam altın ve 5 emekli de yarım altın kazandı.