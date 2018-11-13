İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

SANKO enerji çalışanlarından öğrencilere armağan

SANKO Enerji Tepekışla Barajı ve HES yönetici ve çalışanları, Tokat Niksar Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı’nı (ZİÇEV) ziyaret ederek, çocuklara armağan sundu.

SANKO Enerji Tepekışla Barajı ve HES yönetici ve çalışanları, Tokat Niksar Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı'nı (ZİÇEV) ziyaret ederek, çocuklara armağan sundu.


Tepekışla Barajı ve HES İşletme Müdürü Ebubekir Sütcü, “Sanko Enerji Kurumsal Değerler” ilkeleri kapsamında okullar, vakıflar ve hayır kurumlarını ziyaret ettiklerini söyledi.


Sütcü, Tepekışla Barajı ve HES İşletme İdari İşler Sorumlusu Hami Çakır, İşletme Mühendisi Cem Güneş ve İş Güvenliği Uzmanı Rukiye Özkat ile birlikte Niksar ZİÇEV'e ziyaret gerçekleştirdiklerini kaydetti.


ZİÇEV Niksar Şube Müdürü Seray Kaynar ve öğretmenlerle görüştüklerini belirten Sütcü, “Her zaman yanlarında olduğumuzu söyledik. ZİÇEV'i gezerek bilgi aldık, çocuklara armağanlar verdik” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.