Diğer
Kategoriler
27 Şubat 2018 15:46

Sanko Fen ve Teknoloji Lisesinin başarısı

TÜBİTAK 49.

Sanko Fen ve Teknoloji Lisesinin başarısı

27 Şubat 2018 15:46

Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında SANKO Fen ve Teknoloji Lisesi’nin üç projesi ön elemeleri geçerek Adana’da yapılacak bölge sergisine katılmaya hak kazandı.


SANKO Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencilerinden Özden Eryatar ve Murat Altındağ Fizik dalında, öğretmenleri Ekrem Dobooğlu rehberliğinde hazırladıkları “Sıcaklığın Sürtünme Kat Sayısına Etkisinin Araştırılması ve Güvenli Oto Lastiği” adlı proje ile yarışmaya katıldı. Bu proje ile otomobil lastiğinin ısıtmalı hale getirilmesi, sıcaklık değerinin sürücü tarafından ayarlanabilir olması ve sürüş güvenliğinin artırılması amaçlandı. Öğrencilerden Elif Zeynep Alageyik ve Berkay Dobooğlu’nun öğretmenleri Bekir Özgür Ertem rehberliğinde “Fizik” dalında hazırladıkları “Tutumlu Tencere” projesinde, tencerelerde yemek pişirme sırasında tencerenin çevresinden kaçan ısıyı yeniden tencereye yönlendirebilen bir sistem tasarlamak suretiyle enerji kaybını azaltmak ve bu yol ile enerji verimliliğini artırmak öngörüldü.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
13
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    Sağnak Yağışlı
    13°C
  • Perşembe
    Sağnak Yağışlı
    12°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    12°C
  • Cumartesi
    Sağnak Yağışlı
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç