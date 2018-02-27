Sanko Fen ve Teknoloji Lisesinin başarısı

Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında SANKO Fen ve Teknoloji Lisesi’nin üç projesi ön elemeleri geçerek Adana’da yapılacak bölge sergisine katılmaya hak kazandı.

SANKO Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencilerinden Özden Eryatar ve Murat Altındağ Fizik dalında, öğretmenleri Ekrem Dobooğlu rehberliğinde hazırladıkları “Sıcaklığın Sürtünme Kat Sayısına Etkisinin Araştırılması ve Güvenli Oto Lastiği” adlı proje ile yarışmaya katıldı. Bu proje ile otomobil lastiğinin ısıtmalı hale getirilmesi, sıcaklık değerinin sürücü tarafından ayarlanabilir olması ve sürüş güvenliğinin artırılması amaçlandı. Öğrencilerden Elif Zeynep Alageyik ve Berkay Dobooğlu’nun öğretmenleri Bekir Özgür Ertem rehberliğinde “Fizik” dalında hazırladıkları “Tutumlu Tencere” projesinde, tencerelerde yemek pişirme sırasında tencerenin çevresinden kaçan ısıyı yeniden tencereye yönlendirebilen bir sistem tasarlamak suretiyle enerji kaybını azaltmak ve bu yol ile enerji verimliliğini artırmak öngörüldü.