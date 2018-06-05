SANKO Havlu ve Süper Film çalışanları iftarda buluştu

SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sami Konukoğlu’nun ev sahipliğinde Şato Restoran’da düzenlenen iftar yemeğine, TEKSİF Gaziantep Şube Başkanı Nuri Bay, Süper Film Genel Müdürü Gültekin Savaşkan, Sanko Havlu Genel Müdürü Serdar Erpamukçu, Süper Film Yapışkan Bant Satış Direktörü Ahmet Kaplan, Sanko Havlu Konfeksiyon Müdürü Mustafa Taşar, Süper Film Cast Kaplama Müdürü Mustafa Çakmakyurdu, Süper Film Merkez Bölge Satış Müdürü Ali Orkun Örs, Sanko Tekstil İşletmeleri Ar-Ge Müdürü Mehmet Bozfırat, Sanko Tekstil İşletmeleri Boyahane Müdürü Kurtuluş Çolakoğlu ve Sanko Holding Personel Direktörü Gündüz Taşkın da katıldı.

İftar sonrası masaları dolaşarak konuklara hoş geldiniz diyen Konukoğlu, “Ramazan’ınızı ve bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım” dedi. TEKSİF Gaziantep Şube Başkanı Nuri Bay ise Konukoğlu Ailesine teşekkür ederek herkesin Ramazan’ını kutladı.

Daha sonra iftar yemeği programı kapsamında SANKO’da 10, 15, 20 ve 25 yıldan bu yana çalışan 25 kişiye içerisine lazerle fotoğrafları işlenmiş kristal plaket, İstanbul Altın Rafinesinden SANKO logosu bastırılmış özel tam altın ve takım elbise armağan edildi.

Ayrıca, iftar yemeğine katılan ve 29 yılla en kıdemli çalışan olan Ali Ilıkkan’a Sanko özel ödülünün yanı sıra, SANKO logosu bastırılmış özel tam altın verildi. Plaket ve hediyelerin verilmesinden sonra, yapılan çekilişte şanslı çalışanlar 5 tam ve 5 yarım altın kazandı.