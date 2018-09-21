SANKO Havlu'nun dünya markası Maisonette'den Gaziantep'e outlet mağaza

SANKO Holding bünyesinde faaliyet gösteren SANKO Havlu'nun bir dünya markası olan Maisonette Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ne outlet satış mağazası açtı.

SANKO Havlu'nun dünyaya açılan bir markası olan ve 2006 yılında SANKO ailesine katılan ve ev tekstilinde lider bir marka olan Maisonette'nin Gaziantep'te outlet satış magazası açıldı. Sanko Havlu'ya ait modern tesislerde ve kaliteli Sanko ipliği ile üretilen ve yoğun ilgi ile karşılan Maisonette, kaliteli ürünlerini ucuza bölge halkıyla buluşturuyor.

Havlu takımları, bornoz takımları, nevresim takımları gibi envai çeşit ürünle Amerika, Avrupa Birliği, Doğu Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine ihracat yapan ve bu sayede piyasada nam salan Maisonette'nin Gaziantep'teki outlet mağazası düzenlenen törenle hizmete açıldı. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde kesilen kurdeleyle yapılan açılışa, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu ve şehrin önde gelen sanayicileri ile çok sayıda davetli katıldı. Kurdelenin kesilmesinin ardından mağazayı gezen konuklar, ürünleri dikkatle incelerken, açılış onuruna verilen kokteyle de katıldı.

"Dünyanın her tarafına havlu satıyoruz"

Açılışın ardından açıklamalarda bulunan Adil Sani Konukoğlu, "Bugün yıllardır üretimini yaptığımız SANKO havlularını Maisonette markası adı altında dünyanın her tarafına satıyoruz. Şimdi onun küçük bir outlet ve yeni ürünlerin bulunacağı mağazasını açtık. Buradaki amacımız hem Organize Sanayi Bölgesi içerisinde çalışan arkadaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak, hem de şehirden gelecek olan Gaziantep halkının ihtiyaçlarını karşılayacak olan bir mağaza burası. Havluculuk da bizim dede mesleğimiz. Yıllardır bu işi devam ettiriyoruz. Türkiye'nin havlu üretim merkezi Denizli olmasına rağmen, biz Gaziantep'te SANKO Havlu olarak tek çatı altında gerçekleştiriyoruz" dedi.