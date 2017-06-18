Sanko Holding Adıyaman çalışanları iftarda buluştu

Vali Abdullah Erin, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu’nun ev sahipliğinde, Adıyaman Tekstil ve Çimento şirketlerinde çalışanlara verilen iftar yemeğinde yaptığı konuşmada, SANKO’nun, Adıyaman ekonomisine önemli katma değer ve istihdam sağladığına vurgu yaparak, Konukoğlu ailesine teşekkür etti. “Böyle güzide bir ortamda bizleri emekçilerimizle bir araya getiren ve buna vesile olan SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Adil Sani Konukoğlu’na çok teşekkür ediyorum” diyen Erin, şöyle konuştu.

“Ramazan ayınızı ve yaklaşan Ramazan bayramınızı en içten dileklerimle kutlar, bu mübarek ayın İslam alemine huzur, barış ve kardeşlik getirmesini yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Geçen yıl da aynı yerde ve aynı ortamda SANKO Holdingimizin verdiği iftara katılmış, bu memleket, bu millet, vatan, bayrak ve bütün kutsallarımız için hayır dileklerde bulunmuştuk.

Devlet ve Millet olarak belki de en zor yıllardan birisini geride bıraktık. 2016 yılı ülkemiz için, milletimiz için, istiklalimiz ve istikbalimizin sınandığı, milletimizin sabrının, cesaretinin ve kahramanlığının sınandığı bir yıl oldu. Bugün geldiğimiz nokta da bu zor sınavlardan başarıyla geçmiş olmanın gönül rahatlığı içerisindeyiz.

Bütün terör örgütlerinin amacı ülkemizin bekasını, birliğini, beraberliğini ve bağımsızlığını ortadan kaldırmaya yönelik teşebbüsleriyle ve kuşatmalarıyla karşı karşıya kaldık. Hain terör örgütleri ne yaparlarsa yapsınlar, duyarlı hükümetimiz, duyarlı SANKO Holding gibi bir serüvenin ve vatanını milletini seven duyarlı işadamlarımız olduğu sürece, ülkemizin birliğini ve beraberliğini bozamazlar.”

Önümüzde güzel günler var

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu ise SANKO Ailesi mensupları olarak tanımladığı çalışanlarla her Ramazanda birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

“Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. İnşallah Bayramı da güzel bir şekilde geçiririz” diyen Konukoğlu, "Biliyorsunuz bir yıldır ülkemiz inanılmaz derece de bir tehlike içerisinde, bunun sebebi de geçen yıl 15 Temmuz’da hain bir terör örgütünün darbe girişimi ile karşı karşıya kalmamızdı. Ama çok şükür millet olarak, SANKO camiası olarak hiçbir zaman bunlara müsaade etmedik ve bundan sonra da etmeyeceğimizi birlikteliğimizle ortaya koyuyoruz. Önümüzde güzel günler var ve ülkemizin önü aydınlıktır. İnşallah Suriye ve Irak’taki olaylar durulduğu takdirde ülkemizin çok farklı bir noktaya geleceğinden hiç şüphemiz yoktur" diye konuştu.

Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar, Belediye Başkanı Fehmi Hüsrev Kutlu, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Talha Gönüllü, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, OSB Başkanı Abdulkadir Çelenk, bazı kurum amirleri ve çok sayıda davetlinin katıldığı iftarda, SANKO’da 10, 15, 20 ve 25 yıldan beri çalışanlara Vali Abdullah Erin, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu ve diğer protokol üyeleri tarafından, üzerinde personelin fotoğrafları işlenmiş kristal plaket, altın ve çeşitli hediyeler verildi.