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24 Mayıs 2018 11:45

SANKO Holding geleneksel iftar yemeği

SANKO Holding şirketlerinden Süper Film Ambalaj ve Sanko Havlu çalışanları, aileleriyle birlikte iftarda buluştu.

SANKO Holding geleneksel iftar yemeği

24 Mayıs 2018 11:45


SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Konukoğlu’nun ev sahipliğinde Şato Restoran’da düzenlenen iftar yemeğine, çalışanların yanı sıra, Süper Film Ambalaj Genel Müdürü Gültekin Savaşkan, Sanko Havlu Genel Müdürü Serdar Erpamukçu, Sanko Holding Personel Direktörü Gündüz Taşkın, Süper Film Satın Alma Müdürü Ahmet Bağadur, Sanko Tekstil Boyahane Müdürü Kurtuluş Çolakoğlu, Sanko Havlu Makine- Enerji Müdürü Tarık Kırıcı ve Süper Film Cast Kaplama Müdürü Mustafa Çakmakyurdu da katıldı.


Çalışanların Ramazanını kutlayan Konukoğlu, “Holdingimizin çok değerli yöneticileri, vefakar ve çalışkan mesai arkadaşlarımız: 1904 yılından bu yana Konukoğlu ailesi geleneği olan iftar yemeğinde bu yıl da beraber olmaktan mutluyuz” ifadelerini kullandı.


İftar sonrası masaları dolaşarak konuklarına hoş geldiniz diyen Konukoğlu, daha sonra 10, 15, 20 ve 30 yıldan bu yana çalışan 29 personele, içerisine lazerle fotoğrafları işlenmiş kristal plaket, tam altın ve takım elbise hediye etti.


Plaket ve hediyelerin verilmesinden sonra, yapılan çekilişle talihli çalışanlar 5 tam ve 5 yarım altın kazandı.




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