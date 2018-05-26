SANKO Holding geleneksel iftar yemeği

Irgat, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu’nun, Sanko Havlu ve Sanko Tekstil çalışanları ile aileleri için verdiği iftarda yaptığı konuşmada, Konukoğlu Ailesi geleneği olan SANKO’nuniftarına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Abdulkadir Konukoğlu ve Konukoğlu Ailesine şahsı ve sendika adına teşekkür eden Irgat, yemeğe katılan çalışanlar ve ailelerinin Ramazanını kutladığına vurgu yaptı.

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu da çalışanların Ramazanını kutlayarak, “1904 yılından bu yana Konukoğlu Ailesi geleneği olan iftar yemeğinde bu yıl da sizlerle beraber olmaktan huzurluyum, mutluyum” dedi.

Şato Restoran’da düzenlenen iftar yemeğine, SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Konukoğlu, TEKSİF Genel Başkan Yardımcısı Sabahattin Çetin, Genel Sekreter Gültekin Bozan, Mali Sekreter Adil Atilla, Gaziantep Şube Başkanı Nuri Bay, Sanko Havlu Genel Müdürü Serdar Erpamukçu ve SANKO Holding Personel Direktörü Gündüz Taşkın da katıldı.

İftar sırasında masaları dolaşarak çalışanlara ve ailelerine hoş geldiniz diyen SANKO yöneticileri ve TEKSİF Genel Başkanı Nazmi Irgat, daha sonra SANKO şirketlerinde 10, 15, 20 ve 30 yıldan bu yana 23 çalışana, içerisine lazerle fotoğrafları işlenmiş kristal plaket, İstanbul Altın Rafinesinden SANKO logolu bastırılmış özel tam altın ve takım elbise armağan etti.

Plaket ve hediyelerin verilmesinin ardından yapılan çekiliş ile şanslı çalışanlar 5 tam ve 5 yarım altın kazandı. Ayrıca 4 yarım altın da TEKSİF adına çekilişle şanslı çalışanlara takdim edildi.