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06 Ocak 2017 12:46

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu:

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu:

06 Ocak 2017 12:46

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür’e ‘Hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.
Geçmişte olduğu gibi, bundan sonra da Gaziantep Üniversitesi’nin her konuda yanında olacaklarını belirten Konukoğlu, “Gaziantep Üniversitesinin büyümesi, Gaziantep’i büyütür” dedi.
Ziyaret sırasında SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu’nu, bilgilendiren Rektör Prof. Dr. Ali Gür, kapatılan vakıf üniversitesi öğrencileriyle birlikte GAÜN’ün öğrenci sayısının 52 bine ulaştığını söyledi.
Gaziantep Üniversitesi’nin, Gaziantep’in Üniversitesi olduğuna vurgu yapan Rektör Prof. Dr. Ali Gür, “Kentiyle kucaklaşan, sanayicisiyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, her kesimle buluşan bir üniversite olma ilkesinden asla taviz vermeden, kaliteli bir şekilde büyümeye devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da kentine, bölgesine, ülkesine yararlı, iyi birer insan olma vasfını taşıyan, kaliteli mühendisler, doktorlar, öğretmenler yetiştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.
Rektör Prof. Dr. Gür, 107 ülkeden yaklaşık 3 bin 700 öğrencisiyle uluslararası bir üniversite olan Gaziantep Üniversitesinin, kentiyle birlikte büyümeye devam edeceğini kaydetti.
Rektör Gür’e hayırlı olsun dileklerini ileten SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu ise Gaziantep Üniversitesi’ne İlahiyat Fakültesi, Tekstil Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği Araştırma ve Uygulama Merkezi ile yapıldığı dönem Gaziantep Üniversitesi bünyesinde olan Adıyaman Eğitim Fakültesi binaları başta olmak üzere birçok yatırım yaptıklarına dikkati çekti.
Ziyaretiyle ilgili değerlendirme de bulunan Konukoğlu, “Rektörümü kutlamaya geldim. Kendisi de üniversite hakkında bize geniş bilgi verdi. Hocama teşekkür ediyorum” diyen Konukoğlu, ziyaretiyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı. İnşallah üniversite daha da büyüyecek. Öğrenci sayısı 52 bine çıkmış. Bundan sonra 60 bine mi çıkar, 70 bine mi çıkar bilemiyorum ama Gaziantep Üniversitesi’nin önü açık. Gaziantep Üniversitesinin büyümesi Gaziantep ekonomisinin de büyümesine neden oluyor. Bu kadar insan geliyor. Ailesinden gelip kalan var. Üniversite ne kadar geniş olursa sanayiyle iç içe, nasıl ne olur diye onu da el birliğiyle dile getireceğiz. Gayemiz Gaziantep’in hep birlikte eğitimini yukarı almak. Her zaman Gaziantep için varız. Gaziantep Üniversitesinin büyümesi Gaziantep’i büyütür” şeklinde konuştu.



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