SANKO Holdingden geleneksel iftar yemeği

Konukoğlu, Şato Restoran’da Süper Film, Sanko Havlu ve Sanko tekstil çalışanlarının katılımı ile düzenlenen iftar yemeğinde yaptığı konuşmada, çalışanların büyük SANKO ailesinin ayrılmaz parçaları olduğunu kaydetti. SANKO ve Konukoğlu ailesinin geleneklerini dedelerinden, babalarından görüp uyguladıklarını, çocuklarının ve torunlarının da aynı şekilde hareket edeceklerinden şüphesi bulunmadığını belirten Konukoğlu, “Sizlerle birlikte çalıştık, başardık, büyüdük. Hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Sami Konukoğlu, SANKO Holding Mali Koordinatörü Tekin Alpay,Süper Film Genel Müdürü Gültekin Savaşkan, Sanko Havlu Genel Müdürü Serdar Erpamukçu, Sanko Güvenlik Genel Müdürü Ferhat Aslan ve TEKSİF Gaziantep Şube Başkanı Nuri Bay, iftar yemeği sırasında masaları dolaşarak davetlilerin Ramazan ayını kutladı.

İftar yemeği kapsamında SANKO Holding ve şirketlerinde 10, 15, 20 ve 25 yıldan beri çalışanlara, içerisine lazerle fotoğrafları işlenmiş kristal plaket ve altın armağan edildi.