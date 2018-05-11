SANKO ilkokulu öğrencisi piyano yarışmasında üçüncü oldu

Pera Piyano Yarışması’ndan SANKO İlkokulu öğrencisi Evrim Eren üçüncü oldu.

Yarışmada, 8 Yaşa Kadar Solo Kategorisi’nde yarışan Evrim Eren üçüncü olmayı başardı.

Yurtiçi ve yurtdışından farklı yaş gruplarında yaklaşık 150 piyanistin katıldığı yarışmada belirlenmiş eserler icra edildi. Yarışmada, 8 Yaşa Kadar Solo Kategorisi’nde yarışan Evrim Eren üçüncü olmayı başardı. Ayrıca solo kategorisinde 8 yaşa kadar, duo kategorisinde 9-10 yaş, 11-12 yaş, 13-14 yaş, 15-18 yaş, 19-24 ile 25 yaş ve üstü;,16 yaşa kadar, 17 yaş ve üstü, Müzikal Aile ve Öğretmen-Öğrenci grupları yarıştı.