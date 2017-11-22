sınıfı öğrencisi Buse Ağdemir, il üçüncüsü oldu.

Türkçeyi korumak, yaşatmak, zenginleştirmek, gelecek nesillere güçlü bir şekilde aktarmak amacıyla düzenlenen yarışmada öğrenciler düşüncelerini deneme türüyle dile getirdi. Birincinin 2 bin, ikincinin bin 500, üçüncünün ise bin TL para ile ödüllendirildiği yarışmanın Türkiye geneli değerlendirilmesi sonucu belirlenen eserler Türk Dil Kurumu tarafından kitap halinde basılacak.

Özel SANKO Koleji - Fen ve Teknoloji Lisesi Müdürü Uğur Topuz, "Başarısından dolayı öğrencimizi ve öğretmenlerimizi kutlar, başarılarının devamını dileriz” dedi.