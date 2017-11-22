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22 Kasım 2017 15:56

SANKO Koleji "Dilimiz Kimliğimizdir" yarışmasında il üçüncüsü oldu

Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Dil Kurumu işbirliği ile düzenlenen “Dilimiz Kimliğimizdir” makale ve deneme yarışmasında Özel SANKO Koleji 10.

SANKO Koleji

22 Kasım 2017 15:56

sınıfı öğrencisi Buse Ağdemir, il üçüncüsü oldu.


Türkçeyi korumak, yaşatmak, zenginleştirmek, gelecek nesillere güçlü bir şekilde aktarmak amacıyla düzenlenen yarışmada öğrenciler düşüncelerini deneme türüyle dile getirdi. Birincinin 2 bin, ikincinin bin 500, üçüncünün ise bin TL para ile ödüllendirildiği yarışmanın Türkiye geneli değerlendirilmesi sonucu belirlenen eserler Türk Dil Kurumu tarafından kitap halinde basılacak.


Özel SANKO Koleji - Fen ve Teknoloji Lisesi Müdürü Uğur Topuz, "Başarısından dolayı öğrencimizi ve öğretmenlerimizi kutlar, başarılarının devamını dileriz” dedi.




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