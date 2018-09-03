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03 Eylül 2018 16:45

SANKO liseleri öğrencilerinden 2018 ÖSYS’de büyük başarı

SANKO Fen ve Teknoloji Lisesi ile SANKO Koleji öğrencileri, 2018 YKS yerleştirme sonuçlarında büyük bir başarıya imza attılar.

SANKO liseleri öğrencilerinden 2018 ÖSYS’de büyük başarı

03 Eylül 2018 16:45


SANKO Liseleri öğrencileri 17 tıp, 19 mühendislik, 8 diş, 8 mimarlık, 4 eczacılık, 5 fen-edebiyat, 2 eğitim, 1 sağlık bilimleri, 1 iktisadi-idari bilimler ve 1 mütercim-tercümanlık fakültesini kazanarak çalışmalarını taçlandırdı. SANKO Koleji ve SANKO Fen ve Teknoloji Lisesi Müdürü Uğur Topuz, öğrencilerinin planlı ve sistemli çalışmalar sonunda elde ettikleri başarılı sonuçları, doğru bir tercih yönlendirmesi ile istedikleri bölümleri kazanmalarının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.


Topuz, emeği geçen öğretmenleri kutlayarak, mezun öğrencilerine yeni yaşamlarında başarılar diledi.




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