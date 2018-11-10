SANKO Okulları Ata'yı saygı, minnet ve özlemle andı

SANKO Okulları, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 80'inci yıl dönümünde okul bahçesinde düzenlenen törenle andı.

Okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katıldığı anma töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın hep birlikte söylenmesinin ardından SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı'nın Atatürk Büstüne çelenk takdimi ile başladı.

“10 Kasımlar gencinden yaşlısına Türk ulusu için yılın en zor günüdür”

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, “10 Kasımlar gencinden yaşlısına Türk ulusu için yılın en zor günüdür. Bir yanda Mustafa Kemal gibi bir dünya liderini kaybetmiş olmanın verdiği derin acı ve keder, diğer yanda ise Atatürk'ün liderliğini yaşamış olmanın haklı gururu içerisindeyiz” dedi.

Asyalı, yaptığı konuşmada, “Gün sorular sorma, sorgulama, düşünme ve kendimizi geliştirme günüdür. Gün sadece Atamıza duyduğumuz önemi dile getirme, ağıtlar yakma günü değil, Atatürk'ün ortaya koyduğu fikirlere odaklanma günüdür. Gün geçmişi çok iyi analiz edip geleceğe bakma günüdür. Tıpkı O'nun gibi! Gün kalbimizde Atatürk sevgisiyle, Mustafa Kemal'in fikirlerini gerçekten özümseyip anlayabilme günüdür” ifadelerini kullandı.

SANKO Okulları Tarih Öğretmeni Ruken Çalışkan ise 10 Kasım'la başlayan bu haftada Büyük Atatürk'e olan sonsuz sevgi ve saygıyı yinelerken, yaptıklarını değerlendirip, öğretisini anlayıp, amaç ve hedefinin ne olduğunu ve neler yaptığını kavramaya çalışılması gerektiğini söyledi.

Anma töreni, SANKO Okulları öğrencileri Eylül Dalkesen ve Berkay Dobooğlu'nun, şiirlerle ve anılarla “Anıttepe'ye Sesleniş”i ile devam etti.

Tören, okul korosunun seslendirdiği ezgilerin ardından Atatürk Koşusunda dereceye giren öğrencilere ödül takdiminde bulunulması ve Ata'ya saygı geçişi ile sona erdi.