SANKO okulları başarıyı ödüllendirdi

Abdulkadir Konukoğlu Spor ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene SANKO Okulları Danışma Kurulu Üyesi Zeynep Konukoğlu, Genel Müdür Melike Toklucu, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Ödül töreninde, ROBOGAMES 2018 Dünya Robot Olimpiyatları”nda, üç dünya ikinciliği ve bir dünya üçüncülüğü, Dünya Internet Klavye Şampiyonası"nda dünya üçüncülüğü, Musical Fireworks in Baden-Württemberg piyano yarışmasında dünya ikinciliği, 13’üncü Pera Piyano Yarışması”nda dünya üçüncülüğü kazanan öğrencilerden ikincilere 2 bin 500’er, üçüncülere 2 biner lira ödül olarak verildi.

Ayrıca TÜBİTAK 12’nci Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri yarışması Türkiye birinciliği, 23. Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatları”nda Türkiye ikinciliği, Mucidim Olur Musun proje yarışmasında Türkiye ikinciliği, Başakşehir Living Lab İnovasyon Yarışması”nda Türkiye ikinciliği, Okan Mühendislik Yarışması 2018”de iki Türkiye İkinciliği, Yüzme Yarışmalarında Türkiye ikinciliği ve üçüncülüğü, 15.Mersin Matematik Olimpiyatları”nda Türkiye üçüncülüğü, 2018 Aziz Sancar Fen Bilimleri Araştırma Projeleri Yarışmasında Türkiye üçüncülüğü, İstanbul Teknik Üniversitesi Robot Olimpiyatları”nda (İTÜRO) iki Türkiye üçüncülüğü ve Uluslararası Yüzme Müsabakasında çeşitli kategorilerde 12 altın, 11 gümüş, 6 bronz madalya kazanarak, şehrimizi ve ülkemizi başarıyla temsil eden öğrencilere ise birer kol saati takdim edildi.