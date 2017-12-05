SANKO Okulları Felsefe Olimpiyatlarına ev sahipliği yaptı

SANKO Okullarının bölge temsilcisi olarak ev sahipliği yaptığı olimpiyatlara, Gaziantep, Kahramanmaraş, Siirt, Kilis, Şanlıurfa, Malatya, İskenderun ve Adıyaman’dan 22 öğrenci katıldı.

Öğrencilerin kreatif düşünme yeteneklerini ve araştırmacı ruhlarını geliştirmek, düşünsel etkinliklerle ilgili yarışma ruhu oluşturmak, çağdaş dünyanın düşünsel ve etik problemleri üzerinde düşünme yeteneği geliştirmeye ortam hazırlamak, okullarda insancıl düşüncenin ve eğitimin gelişmesine katkıda bulunmak amacını ilke edinen Felsefe Olimpiyatlarında SANKO Okullarını Ulaş Dabancı, Altan Tekgül, Gülay Kaya ve Elif Zeynep Alageyik temsil etti.

Öğrencilere farklı filozoflardan seçilmiş üç alıntı verilerek alıntılardan biri üzerine felsefi bir deneme yazmaları istendi.

Sınav sonuçlarına göre ilk 10 dereceye giren öğrenciler arasından, yabancı dil sınavını da geçerek başarılı olan iki öğrenci Uluslararası Felsefe Olimpiyatları seçmelerine katılmaya hak kazanacak.