SANKO okulları Matematikte dereceye doymuyor

SANKO Fen ve Teknoloji Lisesi 11’inci sınıf öğrencisi Vahit Alp Hıdıroğlu, 11’inci ve 12’nci sınıf kategorisinde bin 813 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen ilk elemede yüzde 5’lik dilime giren 102 öğrenci arasından final yarışında Türkiye üçüncüsü olmayı başardı. SANKO İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencisi Ece Akdoğan ise 3’üncü ve 4’üncü sınıf kategorisinde 11 bin 464 öğrencinin katıldığı ve ilk elemede yüzde 5’lik dilime giren 584 öğrenci arasından Türkiye yedincisi olarak önemli bir başarıya imza attı. Kanguru Matematik Sınavı, Fransa merkezli “Kangourou Sans Frontieres” derneğine bağlı olarak dünya genelinde 70’e yakın ülkede uygulanıyor. Sınav, öğrencilere matematik dersinde edindikleri becerileri uluslararası düzeyde sergileme, ulusal ve uluslararası düzeyde matematik bilgi ve sevgisini yaygınlaştırma, uluslararası düzeyde ortak bir matematik kültürü oluşturma ve ezbere dayalı matematik bilgisinden ziyade yaratıcı matematik düşünce sistemlerini geliştirme amacıyla düzenleniyor.