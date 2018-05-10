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10 Mayıs 2018 18:46

SANKO Okulları öğrencileri Müfettiş adlı oyunu sahneledi

SANKO Okulları tarafından düzenlenen “IV.

SANKO Okulları öğrencileri Müfettiş adlı oyunu sahneledi

10 Mayıs 2018 18:46

Kültür ve Sanat Günleri” kapsamında, Nikolay Gogol’un kaleme aldığı “Müfettiş” adlı ölümsüz eseri, Lise Tiyatro Kulübü öğrencileri tarafından muhteşem bir performans ile sahnelendi.


Bürokraside yüzyıllardır bitmeyen yozlaşmış kirli ilişkilerin, sahtekarlıkların ve ikiyüzlülüğün: dönemin sosyal ve toplumsal yapısı içerisinde, mizahi bir üslupla anlatıldığı oyunun yönetmenliğini Yaratıcı Drama Öğretmeni Canan Karhan Çakır yaptı.


Tiyatro Kulübü öğrencilerinden Ali Taşkesen, Cemre Erdinç, Pelin Kelleci, Nisanur Altıntuğ, Emir Alpay, Serra Yılmaz, Veli Çelik, Aysıla Tural, Şevval Kılıç, Oğuzhan Özkur, İsa Alper Annaç, Sude Özberk, Selim Güneş, Dila Ganidağlı, Selin Çolakfakılıoğlu, Büşra Bilecan, Arda Sabahlar, Dilara Satıl, Selin Altınöz ve Elif Sude Akınal’ın rol aldığı oyun büyük beğeni ile izlendi.




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