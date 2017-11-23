SANKO Okulları söyleşi günleri

Doğanın sesine kulak vererek doğası, insanı, kültürü ve tarihiyle Türkiye’yi yeniden keşfeden İslamoğlu, Abdulkadir Konukoğlu Kültür ve Spor Merkezi Konferans Salonda öğrencilerle bir araya geldi.

İslamoğlu, SANKO Okulları Genel Müdürü Melike Toklucu, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı söyleşide, geleceğin çocuklar olduğuna vurgu yaparak, gelecekte ne gibi tehlikeli durumlarla karşı karşıya kalınabileceği konusunda çarpıcı bilgiler verdi.

Doğal kaynakların hızla tüketildiği bir çağda yaşanıldığını, her bireyin tüketim konusunda hassas davranması gerektiğini ve ancak bu sayede olumsuzlukların önüne geçilebileceğini belirten İslamoğlu, insanın öğrendikleri ve öğreneceklerinin kaynağının doğa olduğuna dikkati çekti.

Göllerin kurutulmasının, nesli tükenmek üzere olan hayvanların korunmamasının, ormanlar ve doğal alanların betonlaştırılmasının büyük felaketlere yol açabileceğini örneklerle dile getiren İslamoğlu, öğrencilere geleceklerine sahip çıkmaları çağrısında bulundu.

Söyleşi sonunda öğrencilerin sorularını da yanıtlayan İslamoğlu’na verdiği bilgilerden dolayı teşekkür eden SANKO Okulları Genel Müdürü Melike Toklucu, Gaziantep’in usta ellerinde işlenen bakır tabak ve adına SANKO Okulları Mezunlar Derneği Hatıra Ormanına bağışlanan fidanın sertifikasını sundu.

Her etkinliklerinde doğa boyutunu gözettiklerini ve öğrencilerinin bu bilinçle yetişmelerine özen gösterdiklerine işaret eden Toklucu, İslamoğlu’nun söyleşisi sonrasında öğrencilerle birlikte kendilerinin de çevreyi ve doğayı koruma konusunda farkındalıklarının büyük ölçüde arttığını kaydetti.