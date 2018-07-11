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11 Temmuz 2018 15:52

Sanko Okulları sporcuları Sırbistan’daki gelişim kampından döndü

-Sanko Okulları sporcuları sırbistan’da düzenlenen Basketbol Gelişim Kampından döndü.

Sanko Okulları sporcuları Sırbistan’daki gelişim kampından döndü

11 Temmuz 2018 15:52


SANKO Okullarının 19 sporcusu Sırbistan’ın Zrenjanin şehrinde düzenlenen “Basketbol Gelişim Kampı”nda yeni döneme hazırlandı. Sırp, İspanyol ve Türk koçların planladığı kamp programında SANKO Okulları sporcuları, Sırp sporcularla beraber sabah ve akşam olmak üzere günde iki antrenman yaptı. SANKO öğrencileri, basketbolun temel hareketleri, fundamental çalışmaları, 1x1 ve 5x5 karma basketbol maçları yaparak verimli ve eğlenceli bir kamp süreci geçirdi.


SANKO Okulları Sosyal Etkinlikler Direktörü Bahadır Mete Horasan, birbirinden değerli koçlardan eğitim alma fırsatı bulan sporcularının güzel bir kamp süreci geçirerek yeni döneme hazır olduklarını söyledi.




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