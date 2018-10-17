Gaziantep Şehitkâmil Belediyesi tarafından düzenlenen ortaokullar arası “Cumhuriyet Kupası”nda, SANKO Okulları Yıldız Kız Basketbol Takımı il birincisi oldu.
Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakada Deniz Körcük, Ecenur Özkeleş, Eylül Özpolat, Nihal Bartık, Sezer Fadıloğlu, Nurdan Ahi, Umut Dalsüren, İrem Zorkirişçi, Zeynep Kömürcügil, Elif Ozansoy, Zehra Koçer, Aslı Konukoğlu, Ada Yüksel ve Cansu Duman'dan oluşan SANKO Okulları Yıldız Kız Basketbol Takımı birincilik kupasını kucakladı.
SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, sporcularının oynadıkları dört maçın tamamından galibiyetle ayrılarak“Cumhuriyet Kupası”nıkazanmasından büyük mutluluk duyduğunu belirterek, öğrencileri ve öğretmenlerini kutladı.