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15 Mayıs 2018 18:57

SANKO okulları yüzücüsü Beril Öztürk Türkiye ikincisi oldu

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından İstanbul’da düzenlenen 11-12 Yaş Vize Final Türkiye Şampiyonasında SANKO Okulları yüzücüsü Beril Öztürk Türkiye ikincisi oldu.

SANKO okulları yüzücüsü Beril Öztürk Türkiye ikincisi oldu

15 Mayıs 2018 18:57


Türkiye genelinden 805 sporcunun katıldığı yarışmada A4 ve A3 barajını geçen sporcular altın, A2 barajını geçen sporcular gümüş, A1 barajını geçen sporcular ise bronz madalya ile ödüllendirildi. SANKO Okulları sporcusu Beril Öztürk, “50 Metre Kurbağalama” stilde A4 barajı ve “100 Metre Kurbağalama” stilde A4 barajını geçerek iki ayrı Türkiye ikinciliği kazandı. Ayrıca “50 Metre Serbest” stilde A2 barajı ve “100 Metre Karışık” stilde de A2 barajını geçti ve altın madalya ile ödüllendirildi. Nehir Kelleci “50 Metre, 100 Metre Sırtüstü” stilde A2 barajını, “50 Metre Kelebek ve Serbest” stilde ise A2 barajını geçerek gümüş madalya kazandı.


Kadirhan Sağlam ise “50 Metre Kelebek, 100 Metre Kelebek, 200 Metre Karışık” stilde A1 barajını geçti ve “50 Metre Serbest” stilde ise A2 barajını geçerek gümüş madalya ile ödüllendirildi.




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