SANKO Okullarına ziyaret

Türkiye’de en modern eğitim altyapısına sahip tıp fakültelerinden birisi olduklarını belirten Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın, “SANKO Üniversitesi; iki fakülte, iki enstitü, nitelikli akademik öğretim kadrosu, teknik altyapısı ve 22 yıldır hizmet veren Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile sağlık alanında güçlü eğitim vermektedir” dedi.

Eğitim laboratuvarları konusuna da değinen Prof. Dr. Akkın, “En iddialı olduğumuz laboratuvarımız, şu anda ülkemizde sadece birkaç tıp fakültesinin sahip olabildiği, tıp eğitiminde kullanılan en üst düzeydeki teknolojiye sahip, bilgisayar destekli üç boyutlu simülasyon laboratuvarımız. Burada öğrencilerimiz, hekimlik uygulamalarının her türlü simülasyonunu bizzat uygulayarak klinik staj eğitimine hazır hale geliyorlar” şeklinde konuştu.

“Tıp Fakültemizin öğrencileri birinci sınıftan itibaren bilimsel araştırma projeleri üsteleniyor ve danışman hocaları eşliğinde bu projelerini yürütüyorlar” diyen Prof. Dr. Akkın, öğrencilerin ürettikleri bilgiyi çeşitli ulusal ve uluslararası kongrelerde sunma fırsatı bulduklarına vurgu yaptı.

Prof. Dr. Akkın, “Bilimsel organizasyonlarımıza öğrencilerimizi mutlaka dahil ediyoruz. Öğrencilerimiz, SANKONUK (SANKO Üniversitesi Onur Konuğu) Programımız kapsamında 1 hafta süreyle üniversitemizin konuğu olarak davet ettiğimiz, yurtdışında önemli merkezlerde görev yapan başarılı Türk bilim insanlarının yanına gitme fırsatı da buluyorlar” ifadelerine yer verdi.

Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu da fakültede Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Hemşirelik olmak üzere üç bölümde eğitim verildiğine dikkati çekti.

Prof. Dr. Pasinlioğlu, güçlü eğitim kadrosu ile eğitim verdikleri fakültede bu yıl ilk mezunları verecek olmanın heyecanını ve gururunu yaşadıklarının altını çizdi.

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ayşen Bayram da konuşmasında SANKO Üniversitesi bursları, öğrenci sayıları ve diğer olanakları konusunda bilgiler paylaştı.

Prof. Dr. Arzu Tuna

Öğrenci sayıları, teknik ve fiziki altyapı ve burs imkanları konularında bilgiler veren Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Arzu Tuna, öğrencilerinin hem SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde hem de devlet hastanelerinde staj yaptıklarını bildirdi.

Prof. Dr. Nurten Budak

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurten Budak, Beslenme ve Diyetetik Bölümü olarak laboratuvar çalışmaları, bilimsel çalışmalar, araştırmalar yapan bir bölüm olduklarını kaydetti.

“Diyetisyen denince sadece diyet yazan, zayıflatan kişi gibi algılanıyor. Oysaki biz yeterli ve dengeli beslenme ve sağlıkla ilişkisi üzerine dört koca yıl uygulamalı eğitimler veren bir bölümüz” diyen Prof. Dr. Budak, “Beynin çalışması besinler olmadan mümkün değil. Yeterli ve dengeli beslenen her insan yaşamında hem sağlıklı hem başarılı olur. Bu beslenme ve diyetisyen bölümünün temel yaklaşımıdır” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Nevin Ergun

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nevin Ergun, “Eğer bizim mesleğimizi seçecekseniz, insanlarla çalışacaksınız. İnsanı tanımak demek, kendini geliştirmek ve eğitmek demektir. Burada söz konusu olan sadece öğretilen bilgiler değildir” sözlerine yer verdi.

“İnsan olmak insanı anlamak için neler gerekir buradan yola çıkarak önce kendinizi tamamlayın, meslek sonrasında zaten gelecektir" diyen Prof. Dr. Ergun, “Artık tek meslek yeterli olmuyor. O yüzden sağlıkla mühendislik gibi bölümleri birleştirin.Spor yapabilirsiniz özel zevkleriniz olabilir, müzikle uğraşabilir, resim yapabilirsiniz, dağcılık yapabilirsiniz, halk oyunları oynayabilirsiniz, aklınıza gelen her alanda ne kadar kendinizi tamamlayabilirseniz zevk aldığınız mutlu olduğunuz her şeyi üniversitemizde yapabilirsiniz. Bu fırsatları kaçırmayın. Hepinize başarılar diliyorum” sözcüklerini kullandı.

Prof. Dr. Ergun, hedefler, gelecek dönemlerde gerçekleştirmeyi planlanan çalışmalar, puanlar, burslar, eğitim, öğrenci faaliyetleri, SANKONUK Programı, konferanslar ve sempozyumlar hakkında bilgiler vererek sözlerini sonlandırdı.

Dr. Öğretim Üyesi Demet Arı Yılmaz

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı ve Tıp Eğitiminden sorumlu Dr. Öğretim Üyesi Demet Arı Yılmaz da Tıp Fakültesinde okumak için mesleği ve insanı sevmek gerektiğini, tıp eğitimi yoğun çalışma gerektirdiğinden ailelerin yanında eğitim almanın tıp öğrencileri için büyük bir avantaj olduğunu anlattı.

Dr. Öğretim Üyesi Yılmaz, “Biz eğitimlerimiz sırasında öğrencilerimizin simülatörler üzerinde hata yapmalarına izin veriyoruz. Hatalarından öğrenmelerine fırsat tanıyan, keyifli ortamlar oluşturuyoruz ki öğrencilerimiz doğruyu öğrensinler” diye konuştu.

SANKO Üniversitesi dekan ve öğretim üyelerinin programında, SANKO Koleji - Fen ve Teknoloji Lisesi Müdür Yardımcısı Hasan Gökhan Aslan ile Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölüm Başkanı Mehmet Maraşlı da bulundu.