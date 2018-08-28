SANKO Okulları’nda 2018-2019 akademik yılı toplantısı yapıldı

Abdulkadir Konukoğlu Spor ve Kültür Merkezi’nde, 2018-2019 eğitim öğretim yılı öncesinde SANKO Okulları yönetimi, akademik ve idari kadrosunun katılımıyla düzenlenen değerlendirme toplantısında konuşan Sağım, aile ortamında ekip ruhu ile çalışarak öğrenciler ve velilerle kurdukları iletişim doğrultusunda başarıya odaklandıklarını söyledi.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı da, “Bizlere verilen en büyük görev, SANKO Okullarına emanet edilen tüm öğrencilerin hayatlarına dokunabilmektir” diye konuştu. .

Eğitimin önemini, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ten alıntı ile aktaran Asyalı,“Bir ülke düşünün, her köşesi işgal altında. Dört bir yanını savaş ve yoksulluk sarmış. Bu şartlar altında, 15-21 Temmuz 1921 tarihleri arasında, yani daha Kurtuluş Savaşı kazanılmadan 13 ay önce, Ankara’da ilk Maarif Kongresi düzenlenmiş, Mustafa Kemal Kütahya-Eskişehir cephesinde süregelen yoğun savaşa rağmen Maarif Kongresinin açılışına katılarak öğretmenlere, ‘En önemli, en esaslı nokta eğitim meselesidir. Çünkü eğitim bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüce bir toplum haline getirir ya da bir milleti esarete ve sefalete terk eder’ diyerek seslenmiştir” ifadelerini kullandı.

Asyalı, sözlerini 2018-2019 eğitim öğretim yılının mutlu, huzurlu, sağlıklı ve başarılı bir yıl olmasını dileyerek tamamladı.

Toplantı, Danışma Kurulu Üyesi Ferhan Sağım ve Genel Müdür Fırat Mümtaz Asyalı’nın, SANKO Okulları ailesine yeni katılan öğretmen ve idari kadroya SANKO rozetlerini takdiminin ardından “Azim” isimli kitabın tüm çalışanlara hediye edilmesi ile sona erdi.