SANKO Okulları’nda atama

Manisa 1975 doğumlu olan Asyalı, ilk, orta ve lise öğrenimini aynı kentte tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi’nde 1992-1997 yılları arasında Matematik öğretmenliği, 1997-2000 yılları arasında ise aynı üniversitenin Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde Yetişkin Eğitimi üzerine yüksek lisans eğitimi aldı.

Asyalı, Kanada Okulları’nda Genel Koordinatör, TED Atakent Koleji’nde Lise Müdürü, TED Bodrum Koleji’ndeKurucu Okul Müdürü ve Okul Genel Koordinatörü, Hisar Okulları’nda Lise Müdür Baş Yardımcısı, Irmak Okulları’nda Ölçme Değerlendirme ve ARGE Birimi Koordinatörü, Terakki Vakfı Okullarında Bilgisayar Bölüm Başkanı, Eğitim Uzmanı ve Ölçme ve Değerlendirme Birimi Koordinatörü olarak görev yaptı.

2000-2002 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde yarı zamanlı öğretim elemanı olarak ders veren Asyalı, 2008-2010 yılları arasında Özel Okullar BirliğiSınav Yürütme Komisyonu Üyeliği görevinde de bulundu.

Eğitim alanında çok sayıda ulusal ve uluslararası sempozyum, seminer ve toplantıya katılan, katıldığı organizasyonlarda moderatörlük yapan ve bildiri sunan Asyalı, evli ve bir çocuk babasıdır.