SANKO okullarında Cumhuriyet coşkusu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95'inci yıldönümünü, SANKO Okulları'nda da coşkulu bir törenle kutlandı.

Abdulkadir Konukoğlu Spor ve Kültür Merkezi Konferans Salonunda sabah, ilkokul ve ortaokul, öğleden sonra lise öğrencilerine iki farklı programla düzenlenen törene okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Sabah töreninde SANKO Okulları Sosyal Bilgiler Öğretmeni Ali Güdül, öğleden sonraki törende ise Tarih Öğretmeni Mustafa Demir'in günün anlam ve önemini belirten konuşmalarının ardından SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı öğrencilere seslendi. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün “Denilebilir ki ülke olarak hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır çalışkan olmak” sözüne atıfta bulunan Asyalı, şöyle devam etti:

“Eğer daha güzel bir ülkede insanca yaşamak istiyorsak, eğer bilimde, sanatta, teknolojide dünyaya yön veren bir toplum olmak istiyorsak, eğer her alanda iyilikleri paylaşmak ve refah içinde yaşayan geleceğe umutla bakan mutlu bireyler olmak istiyorsak, eğer Atatürk'ü seviyorsak ve O'nun emaneti olan bu güzel - bu canım - ülkenin her geçen gün daha da gelişip kalkınmasını istiyorsak küçük yaştan başlayarak, yaşımız kaç olursa olsun her zaman; çalışmak ve çalışkan olmak zorundayız.”

Velilere de seslenen Asyalı, gerçekleştirdikleri akademik, sportif, sanatsal ve kültürel alanlardaki üst düzey çalışmaların, öğrencilerin “Bütün İnsan” olma yolundaki gelişimlerine çok büyük katkılar sağladığını belirterek, öğrencilerdeki bu gelişimin; yerel, ulusal ve uluslararası başarılarda vücut bulmasından memnun olduklarını söyledi.

Üçüncü sınıf öğrencilerinin okuduğu şiir, Cumhuriyetin Kuruluş hikayesi adlı oratoryo, vals, zeybek ve bale gösterisinin ardından Cumhuriyet Korosu'nun seslendirdiği marşlarla tören son buldu.