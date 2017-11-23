SANKO Okullarında “Madde Bağımlılığı” konulu söyleşi

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Madde Kullanımı ile Mücadele Bürosundan Komiser Yardımcısı Mahmut Eray ve Polis Memuru İsmail Uzkar, Abdulkadir Konukoğlu Spor ve Kültür Merkezi Konferans Salonunda katılımcıları uyuşturucu konusunda bilgilendirdi.

Polis Memuru İsmail Uzkar, SANKO Okulları Genel Müdürü Melike Toklucu, okul yöneticileri, öğretmenler ve velilerin katıldığı söyleşide, uyuşturucu kullanımının günümüzde çok yaygınlaşması sebebiyle, bu tür etkinliklerin farkındalık oluşturmak anlamında önem taşıdığını söyledi.

“Uyuşturucu Madde Nedir, Akıl Sağlığına Etkileri, Fiziki ve Psikolojik Etkileri, Sonuçları, Kullanım Nedenleri, Bağımlık ile Eğitim Durumu Arasındaki İlişki, Belirtileri ve Koruyucu Etmenler” konularına örneklerle değinen Uzkar, kişinin bağımlılıkta eğitim durumunun ve aile ilişkilerinin en önemli etkenler olduğuna dikkati çekti.

Eğitim durumunun yükselmesiyle bağımlılık oranının düştüğünün altını çizen Uzkar, konuşmasının sonunda katılımcıların sorularını yanıtladı.

SANKO Okulları Genel Müdürü Melike Toklucu, söyleşinin sonunda Uzkar’a günün anısına Gaziantep’e özgü bakır tabak armağan etti.