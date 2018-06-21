Sanko Okullarında mezun olan öğrenciler diplomalarını aldı

Okulda düzenlenen törene, Gaziantep Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Emsal Sergen, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, SANKO Okulları Danışma Kurulu Başkanı Jülide Konukoğlu, SANKO Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, SANKO Okulları Danışma Kurulu Üyesi Murat Güneri, veliler, okul yöneticileri ve öğretmenler katıldı.

SANKO Okulları Genel Müdürü Melike Toklucu, öğrencileri sadece Türkiye’de değil, dünya ölçeğinde rekabet edebilecek donanımda, çağın getirdiği ve getireceği yeniliklere uyum sağlayacak yetenekleri kazanmış, sorumlu, sorgulayıcı, sağduyulu bireyler olarak mezun ettiklerini söyledi.

Öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra, özel beceri, ilgi ve yeteneklerini geliştirecek ortamlar sunarak, sanat ve spor alanlarında da başarılı olmalarını sağladıklarını belirten Toklucu, “Ulusal ve uluslararası platformlarda, bilimsel, sportif ve sanatsal alanlarda katıldıkları tüm yarışmalarda üstün başarılar elde eden öğrencilerimiz, Gaziantep’i ve Türkiye’yi gururlandırdılar” dedi.

Öğrencilere kendilerine doğru hedefler belirlemelerini, bu hedefe ulaşmada aldıkları eğitimin, irade, azim ve kararlılıklarının yol gösterici olacağını anlatan Toklucu, “Sevgili öğrencilerim, sizleri Atatürk’ün Cumhuriyeti emanet ettiği gençler olarak, çağdaş eğitim ve öğretim içinde yetiştirdik, müspet ilmin ışığı ile donattık. Sizlerin de bu ışığı takip edeceğinize inancının tam. Yolunuz ve bahtınız açık olsun” diye konuştu.

SANKO Fen ve Teknoloji Lisesi Birincisi Ahmet Berkan Çiftçi ile SANKO Koleji Birincisi Süleyman Seyban Solmaz’ın okul kütüğe isimlerini çakmalarının ardından mezun olan öğrencilere diplomaları aileleri tarafından verildi. Dereceye girenlere ayrıca ödül ve plaket takdim edildi.

Tören, okul bahçesinde düzenlenen kokteyl ile sona erdi.